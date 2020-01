Desbloquean sin violencia y garantizan ruta expedita

Prudencia, paciencia y raciocinio. Esas fueron las actitudes que se sobrepusieron ayer para despejar, pacíficamente, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en un tramo cercano a la población de Colomi, a 53 kilómetros de Cochabamba, donde permanecían varados por tres días más de 500 vehículos, especialmente buses con niños, mujeres y ancianos, por un bloqueo de cocaleros de la zona que amenazaba con complicarse.

La Policía tenía la orden de despejar la carretera y los cocaleros que bloquearon en tres puntos querían mantener su medida indefinida, mientras el Gobierno no oiga sus reclamos para lograr ser reconocidos como productores de coca para consumo legal. Además seguían culpando a los uniformados por la muerte de Samuel Vallejos, un mecánico de 27 años que apareció muerto con una herida en el pecho, la noche del martes.

Nadie daba el brazo a torcer y todo indicaba que se venía otra violenta represión policial.

Pero, luego de más de hora y media de diálogo, alrededor de las 21:00, para cuidar la salud de los menores y de los ancianos, los cocaleros prefirieron dejar que unos 200 uniformados antimotines se hagan cargo de despejar la vía.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, junto con el subcomandante de la Policía, Franz Alvarado, pidió a los cocaleros dejar pasar a los vehículos. Ellos accedieron, aunque muchos a regañadientes pero sin violencia. Es más, anoche el Gobierno y la Policía informaron que se quedarán para garantizar la ruta expedita.

Con manos y botas, los uniformados apagaron hogueras encendidas en la carretera y un tractor despejó los promontorios de tierra y de piedra de la vía. Minutos después, pasaban los vehículos hacia su destino.

Sin embargo, el comité de bloqueo advirtió que desde hoy volverán a la carretera porque no se logró que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, atienda su pedido de reconocer a los municipios de Colomi, Tiraque, Pojo, Cocapata y Pocona como productores legales. La negativa del Gobierno a este pedido es tajante.

La desesperación

Por tres días, los pasajeros de los buses y los transportistas soportaron el intenso frío de esta zona de Cochabamba. Por la mañana, una comisión de los afectados intentó dialogar con los bloqueadores, pero los manifestantes rechazaron la idea de abrir un cuarto intermedio para dejar pasar a los vehículos.



“Tengo tres niñas pequeñas, la última de un año y dos meses. Esta mañana (ayer) amaneció muy mal por el frío. Ya no nos alcanza la plata para seguir varados aquí. Por favor, queremos un cuarto intermedio. No tenemos ni para su pañal”, protestó Javier Conde, uno de los pasajeros atrapados en la carretera.

Sandra Condori, en igual situación, contó que venía junto a niños y personas mayores en un bus, y “aquí en Colomi ni siquiera quieren que compremos comida”. Además, se estaban congelando. “El frío casi nos ha matado. No hay con qué taparnos”, reclamó la mujer.



Antes de quejarse, el brasileño Víctor Almeida Pereira dijo que estaba de viaje por Chile, Perú y Bolivia. “Tengo que regresar a mi país y no puedo”, protestó.

Contó que se dirigía a Santa Cruz para pasar a Brasil, donde tenía que llegar para trabajar.

Las demandas



Édgar Lino, presidente del comité de bloqueo en Colomi, dijo que los cinco municipios esperan que el Gobierno dialogue con sus dirigentes para que se los incorpore en la reglamentación de la Ley General de la Coca, que se reconozca hasta un 10% de sus cultivos, considerados milenarios, tal como se benefician las seis federaciones del trópico de Cochabamba que lidera Evo Morales.



Desde La Paz, la ministra de Comunicación, Gisela López, llamó al diálogo a los cocaleros de Colomi para debatir sus demandas. Pero ayer, el ministro Cocarico calificó de “inatendible” la demanda de los cinco municipios.

Mientras tanto, la Federación de Empresarios Privados de La Paz lamentó el perjuicio a las exportaciones e importaciones por el bloqueo de los cocaleros.



“Los compañeros se ven perjudicados por las entregas no oportunas de la mercadería. Estos bloqueos, por muy justificados que puedan ser, siempre nos problematizan”, criticó el presidente del sector privado, Javier Calderón.

MECÁNICO FUE ASESINADO CON UN ARMA CASERA

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó ayer de que una canica disparada presuntamente por un arma de fabricación casera causó la muerte del mecánico de 27 años Samuel Vallejos Vargas en Colomi (Cochabamba), la noche del martes, y reveló que la data de la muerte establece 15 horas antes del hallazgo del cuerpo, encontrado a las 22:00.

Vera explicó que ese proyectil “atípico” causó en Vallejos un shock hipovolémico. El fiscal habló de una “laceración pulmonar traqueal y un traumatismo torácico penetrante”.

El comandante general de la Policía, Abel de la Barra, dijo que la canica estaba incrustada de forma artesanal, a través de un tubo galvanizado de cañería, con algunos perdigones de pólvora de cohetillos que pueden impulsar un proyectil.