Evo y Hollande abogan por luchar contra la pobreza

El presidente francés François Hollande y su homólogo boliviano Evo Morales abogaron este lunes en París por luchar a la vez contra la pobreza y el cambio climático y firmaron varios acuerdos en materia de desarrollo y de lucha contra el tráfico de drogas.



Morales, que realiza su segunda visita a Francia como jefe de Estado de Bolivia, se reunió con Hollande en el palacio presidencial del Elíseo durante una hora, tras lo cual ambos asistieron a la firma de varios acuerdos bilaterales, entre ellos el contrato de venta a Bolivia de radares.



En la declaración conjunta de los dos presidentes, que no admitieron preguntas de la prensa, Morales indicó que transmitió a Hollande las conclusiones de la Cubre Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático de La paz en octubre y se felicitó de los esfuerzos del presidente francés, al que trató de "hermano", para lograr el éxito de la próxima cumbre del clima de París (COP21).



"Aportaremos nuestra experiencia para el bien de todos" los habitantes del planeta, dijo Morales.



Por su parte Hollande le agradeció su apoyo y aseguro que "somos conscientes de la importancia del problema y de los esfuerzos que hay que hacer en materia de transformación de nuestras economías, de compartir tecnología y de lucha contra las desigualdades".



"Estamos de acuerdo en unir la lucha contra la pobreza y la lucha contra el calentamiento. Si no luchamos contra la pobreza no podremos aportar seguridad energética y elevación del nivel tecnológico, indispensable para evitar utilizar energías fósiles", agregó el presidente francés.



"Es un reto que va más allá del clima, un reto de lucha contra las desigualdades y de promoción de un nuevo proyecto de desarrollo", recalcó Hollande.



El presidente francés subrayó que los intercambios entre Francia y Bolivia aumentaron un 50% en 2014, y resaltó el aumento de la cooperación, hasta el punto que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) "decidió instalarse en Bolivia para acompañar su crecimiento verde y de lucha contra los gases de efecto invernadero".

