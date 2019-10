Taylor Swift arrasa con los premios Billboard

La gala de los Billboard Music Awards 2015 trajo una serie de confirmaciones aunque también sorpresas en cuanto a la lista de ganadores. La norteamericana Taylor Swift fue la gran ganadora de la noche.



Swift encabezaba la lista con 14 nominaciones en 13 categorías, seguida por el británico Sam Smith con 13 nominaciones. Además, la ganadora de la noche, presentó su nuevo y esperado videoclip del tema "Bad Blood".



Desde el MGM Grand de Las Vegas, figuras de la música estadounidense e internacional desfilaron con sus mejores trajes para recibir premios e interpretar nuevos temas musicales.



En la ceremonia se rindió homenaje a B.B. King, ídolo del blues fallecido el viernes a los 89 años.



La noche también hubo una espectacular presentación de la experimentada Mariah Carey y se apreció a los intérpretes Nick Jonas, Ed Sheeran y Kanye West, entre otros.



Estos son algunos de los ganadores:



Mejor Dúo/Grupo

One Direction



Mejor Álbum Ranking Billboard 200

Taylor Swift



Mejor Canción Rap

Iggy Azalea y Charli XCX



Canción con más éxito en la Radio

All of me, John Legend



Mejor artista femenina

Taylor Swift



Grupo o artista con el mejor tour

One Direction



Mejor canción Ranking Hot 100

Meghan Trainor



Mejor desempeño en los listados Billboard

Taylor Swift



Artista del Año

Taylor Swift