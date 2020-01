El alcalde Percy está de 'cumple' y le desean un mejor equipo de trabajo

Hoy es el natalicio del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández. Cumple 78 años. La ocasión ha sido propicia para que algunas personalidades de instituciones relacionadas al desarrollo de la ciudad, entidades colegiadas y hasta el concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, le deseen sabiduría para gobernar y que se rodee de un mejor equipo de profesionales.

El controvertido líder ucesista, Johnny Fernández, que desde que asumió su curul le ha movido las estructuras de Gobierno de Percy, se manifestó a través de su cuenta de Facebook.

“En este día especial quiero desearle muchas felicidades al señor alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ingeniero Percy Fernández Añez, por sus 78 años de vida. Que Dios le ilumine y le dé la sabiduría para hacer los ajustes a su gabinete y se rodee de personas honestas que estén comprometidas con los sanos intereses de nuestro querido pueblo”, escribió Johnny.

José Antonio Prado, ejecutivo del Centro para el Desarrollo Urbano Regional (Cedure), entidad que ha llevado adelante numerosas campañas de educación ciudadana y que permanentemente cuestiona a la autoridad por no escuchar sus propuestas, también se manifestó por el natalicio del burgomaestre.

“Al alcalde le regalaría en su día un equipo de trabajo con visión moderna, valiente y creativa, que no meta bajo la alfombra aquello con lo que no sabe lidiar, que sepa conectar con la sociedad civil en procura de hacer avanzar la ciudad hacia una mejor calidad de vida de su gente y no hacia un falso desarrollo centrado en lo cosmético o lo puramente infraestructural”, expresó Prado.

El dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Omar Rivera, cuestionado por sus pedidos, marchas y otras manifestaciones ciudadanas, dijo que a Percy le desea en su cumpleaños que tenga salud y larga vida.

“Espero que ahora se saque la venda de los ojos para que vea los malos funcionarios que lo rodean, pues hay gente corrupta a la que estamos denunciando ante la Fiscalía para que sea investigada. También pido que vuelva a ser como antes, de gobernar con los vecinos”, acotó Rivera.

El ingeniero civil especialista en vialidad, uno de los más preocupados por el desorden del transporte público y los mercados, Javier Mendívil, le desea al alcalde que tenga a su lado funcionarios leales, pues considera que estos no le dicen la verdad de las cosas malas que suceden en la ciudad.

“Espero que Percy Fernández se rodee de buenos colaboradores que sean comprometidos con la elaboración de proyectos eficientes para que la ciudad cuente con obras de calidad y de necesidad pública; me parece que ese sería un regalo que haría feliz al alcalde”, manifestó Mendívil.

Por último, Mario Aguilera, presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, la entidad destinada a velar porque los diseños de las obras contribuyan a mejorar el paisaje urbano, anotó quedentro del desarrollo de la urbe, por ello debe tomar decisiones apropiadas y sabias”.