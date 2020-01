... cara a cara

_El Dakar llegó por primera vez en su historia a La Paz, en medio de un masivo entusiasmo festivo y también de algunas críticas y paradojas. La mayor paradoja es que una torrencial lluvia en pleno altiplano impidió la sexta etapa, cuando las protestas aisladas de sectores paceños en la coyuntura del rally más famoso del planeta son motivadas por la persistente escasez de agua en la sede de Gobierno. “¡Jallalla las lluvias!”, exclamaron algunos críticos de la propaganda y de los gastos gubernamentales en esta competencia, atribuyendo a la Pachamama el “milagro” de aguar esta esperada fiesta de comienzos de año. Los ambientalistas también han cuestionado el paso por el país de un rally que, se quiera o no, ilusiona a miles de bolivianos y de visitantes desde que el Gobierno logró que se incluya a Bolivia en el recorrido. Las protestas y críticas son legítimas, pero no caben dudas que la fiesta y el regocijo de gran parte de la población por abrazar y animar a corajudos deportistas del planeta finalmente le ha ganado la batalla a los ‘aguafiestas’. Así es Bolivia, cariñosa y controvertida.



_Otra controversia que se acerca es la del alza salarial. La COB ya planteó un aumento del 20%, mientras que los empresarios vuelven a pedir una mesa tripartita de negociación. Lo más probable es que, como anteriores veces, sea Evo Morales quien zanje la pulseada con un decreto que eleve los sueldos por encima del 4% de la inflación de 2016. El año pasado los salarios subieron un 6%, tomando como referencia el 2,9% de inflación. No será ahora muy diferente.

_Charagua se consolida hoy como el primer municipio indígena del país. Es histórico que este proceso nazca en una región del primer departamento que levantó la bandera autonómica.