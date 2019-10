Nueva ley regula juegos de azar y loterías

La Cámara de Senadores aprobó las modificaciones e incorporaciones a la Ley 060 (Ley de Juegos de Lotería y de Azar). La norma establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) podrá subastar las máquinas o medios de juego decomisados a favor de operadores autorizados.



La modificación también señala que cuando las máquinas o medios de juego no cumplan con los requisitos de funcionamiento serán inhabilitados, desmantelados o destruidos y consiguientemente exportados, de acuerdo a reglamentación.



Del mismo modo, el hecho generador del impuesto al juego se perfeccionará en los juegos de azar y sorteos, en el momento de la percepción del precio, en promociones empresariales en el momento del sorteo en el instante de la entrega del premio, cuando no exista sorteo.



El director de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), Percy Paredes, señaló no tener conocimiento de las modificaciones, pero ponderó la Ley 060, que pone las reglas claras para los juegos de azar y lotéricos.



La autoridad de la AJ, Mario Cazón, señaló que no se referiría al tema hasta que las modificaciones sean promulgadas por el presidente