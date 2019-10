Elba Rodríguez te da tips de higiene para cocinar

“Cuidar la higiene es cuidar la salud”, dice Elba Rodríguez en un video realizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires donde comparte cinco consejos de inocuidad al elaborar comidas.



La joven se hizo famosa al ganar, el pasado año, el concurso Masterchef en Argentina. Estos son los cinco consejos claves que la joven recomienda seguir a la hora de cocinar:



1.tHigiene del manipulador

No hay nada mas desagradable que encontrarte un pelo en el plato, por eso Elba recomienda a los hombres y a las mujeres llevar siempre un gorro de cocina.



2.tHigiene de las instalaciones

Por más obvio que suene este consejo, la cocina debe estar siempre limpia y desinfectada. Así podrás preparar platos saludables, seguros y sabrosos.



3.tAlimentos seguros

Antes de comprar un alimento es importante que te fijes la fecha de vencimiento y no dejarlos más de tres días en el refrigerador.



4.tTemperaturas seguras

Fíjate bien que las hamburguesas estén bien cocidas. Y si después del almuerzo decides guardar la comida al refrigerador, intenta que estén en recipientes tapados adecuadamente.



5.tContaminación cruzada

Es clave que no utilices el mismo cuchillo, tenedor y plato para cortar carnes y frutas o verduras. Además las carnes siempre tienen que estar separadas del resto de los alimentos.