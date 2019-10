Gustavo Salvatierra Vélez: “Los organizadores, con tal de ganar dinero, dejan que ocurra cualquier cosa”

Fue parte de la creación de las mesas de trabajo para controlar las ‘confra’ cuando estaba como titular de la Asociación de Colegios Particulares (Adecop) y ahora desde la unidad educativa que dirige, cuestiona la permisividad de los padres, el desborde de los adolescentes y alerta sobre los peligros de estas fiestas.



_¿Qué conoce de estas fiestas?

Esto comenzó con las unidades educativas privadas, pero ahora también lo hacen estudiantes de los colegios públicos, se ha generalizado. Son colegios que tienen afinidad, se juntan las pre y las promociones para hacer las fiestas, que nosotros no las hallamos mal, pero nos preocupa el consumo de bebidas alcohólicas y los excesos que se generan allí. Estos encuentros rebasaron el límite de la permisividad y desbordaron cualquier tipo de control.



_¿Qué indicadores hay para decir que se desbordaron?

Los mismos chicos se encargan de subir los videos de sus peleas, de sus riñas y, en algunos casos, hasta de relaciones sexuales entre niñas, adolescentes. Ellos se encargan de divulgar el desborde a través de las redes sociales.



_¿Por qué esto nos tiene que preocupar?

A la sociedad cruceña y en especial a los padres tiene que preocuparles porque es la conducta de nuestros hijos. Una conducta irregular trae consecuencias irreparables, porque de las ‘confra’ los chicos salen borrachos, tienen el auto que les dio el papá, lo chocan, matan gente, no respetan nada. La permisividad de los padres se debe corregir.



_¿Este es un fenómeno reciente o es de vieja data?

Todo tiene su época, su momento, pero creo que esto llegó al límite. Nuestra sociedad no había visto en otros tiempos cosas semejantes a lo que se ve ahora.



Eso es peligroso, porque al ser ‘confra’ cualquiera puede entrar y a los organizadores no les importa que ingrese gente mayor o con intenciones de provocar la depravación de nuestros jóvenes. Los organizadores, con tal de ganar dinero, dejan que ocurra cualquier cosa.



_¿Cree que se puede controlar estas fiestas?

Al menos hay el compromiso personal de las autoridades que estamos al frente de las unidades educativas de denunciar. No se sabe qué toman, qué hacen, solo cuando el desborde es grande nos enteramos por los teléfonos celulares.



_¿Se sabe que quieren hacer sus fiestas en otros municipios?

Por eso se involucró a la Gobernación en las mesas de trabajo. Sabemos que se quieren ir a Cotoca, al Urubó, a Porongo...



_¿Están escapando?

No quieren ser controlados. La juventud está más rebelde. Debemos decir a nuestros hijos qué son las ‘confra’, porque ya es algo público, se destapó la olla, no sabíamos qué cantidad de vapor tendría, pero está echando vapor que da contento. Los padres de familia somos responsables del control de nuestros hijos