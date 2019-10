Evo dice que el dinero que está en Panamá es robado

El presidente Evo Morales afirmó que el dinero boliviano que fue sacado a paraísos fiscales y que figura en los "papeles de Panamá" es "robado" de la delincuencia". Mencionó a "candidatos" de Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.



"La derecha, los candidatos de Tuto Quiroga, de Doria Medina, se han llevado la plata a Panamá, ¿y para qué no llevar la plata a Panamá? Para no pagar impuestos, plata robada, plata de la delincuencia. Imagínense, al movimiento indígena le hicieron tanto daño, acusando del Fondo Indígena, no vamos a defender, si algunos dirigentes han robado, que los procesen, que se defiendan, pero son pocos", señaló la máxima autoridad.



Conoce más: Marinkovic, en la lista; su familia dice que es legal



Agregó que "esa es la derecha, los gamonales, las oligarquías. En tiempos de colonia se lo robaban y se llevan a Europa, en tiempos de la república, ganaban y se lo llevaban a Estados Unidos y ahora, en otros tiempos se lo llevan a Panamá. Repito, es para no pagar impuestos".



Reiteró su deseo para que esos fondos "vuelvan" y respaldó la decisión del vicepresidente Álvaro García Linera de crear una comisión legislativa para que indague los nombres de "empresarios y opositores" que recurrieron a paraísos fiscales.



Lea también: Evo dice que "oligarquías" siempre le roban a Bolivia



Esta tarde la Asamblea Plurinacional sesionará y tiene en su agenda la definición del grupo de legisladores que indagarán los nexos de las 95 empresas y los ciudadanos que figuran en los "papeles de Panamá", con la creación de empresas offshore