“No debemos pelearnos con Chile”

¿Qué hacer con una nueva distribución, un nuevo pacto fiscal en el país?

Lo primero que tenemos que hacer es como usted haría en su casa, ajustar el ingreso de la familia y no malgastar la plata.



¿Y se malgasta?

Si pues, por supuesto. Hay gastos sin motivo, en la última semana festejar el 6 de agosto en Tarija y hacer la parada militar en Santa Cruz. Todo eso es un gasto, y mucha plata. El avión del Presidente tiene un gasto de $us 4.000 la hora. Tratar de no despilfarrar, y lo que tenemos dar prioridades.



¿Y el pacto?

Nuestro país, en su ordenamiento, necesita pactos de muchas clases: pactos democráticos, políticos, regionales, y necesita el pacto fiscal. Pongamos sobre la mesa toda la plata que tenemos y entre todos digamos: vamos a gastarla de esta manera.



El camino es que tengamos un espíritu constructivo, todos somos bolivianos con los mismos derechos y que esa platita la distribuyamos de manera eficiente, con un plan claro.



¿Cómo ve la relación entre Bolivia y Chile, y el nivel de tensión que hay?

Lo primero que tenemos que hacer es no pelearnos con Chile. La Haya no regala mar ni da mar, porque no tiene mar. Cualquier arreglo va a ser con Chile y Perú, entonces de nada sirve que vayamos a La Haya si nos peleamos con los chilenos. Sinceramente, nos van a decir váyanse al diablo, que nadie los puede obligar, y listo.



Yo creo que en esa parte, dos ideas, recurrir a ese tribunal internacional fue un gran acierto, pero de hecho lo fue porque esa instancia es una vitrina internacional. Todo lo que llega hasta ahí se sabe en todo el mundo, y todo el planeta se enteró que hay un problema entre Bolivia y Chile, pero ir a La Haya e insultarnos con Chile o no ir a la posesión del presidente de Perú hace semanas está mal pues.



Yo, aunque sea cojo, aunque sea rengo, en una silla de ruedas hubiera estado ahí, porque depende de él buena parte de todo, Cuando yo pueda hablar con el presidente Morales se lo voy a decir.



¿La corrupción es un problema serio en este Gobierno?

La desgracia es que a más plata, más corrupción. Cuando hay poca plata hay rateros, cuando hay plata aparecen los ladrones y si hay mucha plata aparecen los ladrones de cuello blanco.



Entonces, desgraciadamente, no es un problema boliviano, es mundial. En Bolivia se nota más porque somos pocos . Aquí nos conocemos todos. Como dicen, somos pocos y parió la abuela.



Se nota más porque nunca hemos tenido tanta plata y claro, entonces, todo lo que es la corrupción con ese dinero… No somos sonsos, ¿no es cierto?



¿Qué hacer?

Un esfuerzo nacional, que la transparencia sea parte central del programa de Gobierno con proyección a 2020.