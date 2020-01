Zapata involucra a Quintana ante comisión

En una accidentada audiencia, la expareja de Evo Morales Gabriela Zapata involucró al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el caso CAMC que investiga la comisión especial y pese a las dos afirmaciones, la presidenta de esta instancia, Susana Rivero (MAS), dijo que no convocará a la autoridad porque no es objeto de esta investigación.



“Si yo ingresé a la Unidad de Gestión Social era con el consentimiento del ministro (Juan Ramón Quintana) y no con el de mi compañera Cristina Choque y era para gestionar algunas donaciones para temas netamente de bienestar social”, dijo en la primera ronda de preguntas que planificó el MAS para esta audiencia.



El senador Óscar Ortiz (UD) fue el autor de las dos preguntas clave; en la segunda ronda, el legislador preguntó cuándo fue la última vez que se contactó con el ministro Quintana, “en las celdas judiciales”, fue la concluyente respuesta de Gabriela Zapata.



Pese a estas afirmaciones, la presidenta de la comisión dijo que no convocará a Quintana porque la misma acusada descartó que en las oficinas de la Unidad Gestión Social se hubiera gestionado o firmado alguno de los seis contratos de la empresa china CAMC con el Estado boliviano y que puesto que este era el punto de investigación no amerita una convocatoria a la autoridad.



El abogado de Zapata, Eduardo León, al final de la audiencia dijo que esta entrevista estableció la inocencia de su cliente y dijo que si sigue detenida es por el poder que existe y por eso se califica como detenida política.



Para el senador Víctor Hugo Zamora la entrevista con Zapata dejó “muy poco” a la comisión, pero muchas cosas que tendrá que investigar el Ministerio Público.



El mecanismo aprobado de la entrevista fue dos rondas de preguntas de los legisladores y con ese método Gabriela Zapata respondía lo que se acordaba, dijo el diputado Wilson Santamaría.



Fueron 24 preguntas en total. Cuando los legisladores preguntaron sobre los contactos que hubiera tenido Zapata con el presidente sobre este caso, ella prefirió no responder ese cuestionamiento.



La audiencia



La audiencia no transcurrió en un ambiente de cordialidad o de consenso, hubo fricciones entre opositores y oficialistas que llevó a un intercambio de palabras entre los legisladores.



Cuando el senador Ortiz realizaba sus preguntas sobre el ministro Quintana y sobre el presidente Evo Morales, fue interrumpido por la presidenta de la comisión que le recordó que las preguntas debían ser respecto del tema investigado, CAMC, lo que provocó la reacción del opositor.



La diputada Norma Piérola (PDC) también tuvo un cruce de palabras con el senador Milton Barón (MAS) sobre preguntas reiterativas y que él consideraba que eran “impertinentes” y Barón que dijo que el tema de investigación era CAMC, le preguntó a Zapata por qué había retirado la demanda en contra del periodista Carlos Valverde.



Escuche algunas de las respuestas de Gabriela Zapata ante la comisión legislativa:,