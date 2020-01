'Me voy con la satisfacción de haber aportado a la pacificación de la U'

El abogado y comunicador social Roberto Méndez terminó su gestión de forma abrupta, tras poco más de un mes de haber iniciado su trabajo como director de canal 11 Televisión Universitaria, de la "Gabriel René Moreno" (Uagrm)



El profesional confiesa que "soñaba" con convertir a canal 11 en un medio televisivo competitivo a partir de espacios de información y educación, frente a los otros canales que priorizan el entretenimiento.



Méndez había sido designado por el exrector interino Manfredo Menacho, en un periodo electoral difícil para la "U", en el que hubo tomas de los predios de la institución, destrucción de material electoral y una polémica segunda vuelta para elegir al rector y al vicerrector.



EL DEBER entrevistó a Méndez, quien a pesar de todo se siente satisfecho por su breve paso por el cargo y cree que el nuevo director de canal 11, Ricardo Klinzky, está en el cargo porque "trabajó para la campaña de Saúl Rosas", el nuevo rector. Será la segunda gestión de Klinsky en este canal.



- ¿Cómo evalúa su gestión como director de canal 11, que se inició el 4 de agosto?

A mí me entregaron un canal de televisión con deudas de dos meses de sueldo a los trabajadores. En mi breve gestión logramos el equilibrio financiero en sentido de que terminamos de pagar a la gente que se debía. Esa fue mi prioridad de entrada.



Tenía impaga una planilla de unos Bs 200.000. He tocado las puertas de varias instituciones de Santa Cruz, había establecido relaciones tanto institucionales como con empresas para conseguir más publicidad. De esa forma se logró alcanzar el equilibrio económico. Sanear las deudas y quedar bien.



- ¿Cómo manejó el tema sindical y de intereses políticos para que no afecten el desarrollo del trabajo?

A nivel interno había organizado un consejo consultivo conformado por las 5 a 6 áreas del canal, incluyendo dirigentes sindicales. No se tomaba ninguna decisión si el consejo no la aprobaba.



También creamos el Premio 11, con la firma del rector, para destacar la labor de los trabajadores, que en la primera versión se lo entregamos a Samuel Bravo, jefe de Prensa del canal.



En lo externo, convoqué al directorio del canal e hice aprobar dos resoluciones para mejorar la salud económica de este medio. La primera es el aporte obligatorio de los postgrados y de las 16 facultades al canal, a cambio de la difusión de sus planes académicos, porque las facultades ponían sus publicidades en otros medios y no en el canal. Esta resolución le iba a permitir al canal cubrir más de la mitad de la planilla.



Otra resolución aprobada es que el 1% de los contratos con empresas que venden algún servicio o producto a la universidad, será destinado para los fondos del canal.



Y una tercera resolución fue el traspaso gradual de los trabajadores que el canal paga con recursos propios a las planillas de la Uagrm. En este corto tiempo se incorporó a tres de ellos. Esto iba a permitir dar mayor oxígeno a la economía del canal. Uno de los grandes anhelos es poder pasar a las planillas de la Uagrm, porque así tienen contrato indefinido y seguro.



Se hizo todo esto, además de la renovación de los 3 sets del canal.



- En cuanto a contenido de la programación ¿hizo cambios?

Se hizo un programa ferial que generó bastantes recursos económicos gracias a los auspicios. También se creó un programa deportivo.



Asimismo, se estaban haciendo gestiones para difundir un programa de los niños que quedó pendiente y habían dos "reality shows" listos para salir al aire, solo estábamos esperando que se normalicen las clases en la U, después del proceso electoral. Uno de estos programas se llama Jornada del Saber, con preguntas de la PSA, en el que los 5 ganadores tendrían ingreso directo a la U.



-¿Qué sabor le deja este cambio intempestivo en la dirección del canal?

Me deja con sabor a poco, porque había desarrollado una estrategia para un medio tan importante. Había soñado con un canal que pueda competir con las grandes redes. Que sea una alternativa en información y educación versus entretenimiento, en lo cual trabajan los otros canales de televisión.



- ¿Es complicado manejar este medio?

No es complicado, ya había establecido sistemas de trabajo consensuados. Es como en política, cuando uno escucha al pueblo no es difícil. El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica las satisfacciones. Habíamos hecho un equipo y yo estaba en todas las áreas.

Habíamos desarrollado una línea editorial hablando con instituciones y sacaba un editorial en el noticiero, lo cual no se hacía antes.



- ¿Cree que esa línea editorial pudo provocar molestia en algunas autoridades de la Uagrm?

Los cambios en la dirección (del canal) son un tema de confianza, de política, no creo que haya molestado la línea editorial. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y el haber contribuido a la pacificación de la universidad. Siempre hemos llamado a que las protestas, si las había, se las hagan de forma racional o utilizando las instituciones y los conductos regulares, llamando a la paz, a la normalidad.



La universidad es una institución académica y el proceso de enseñanza debe realizarse sin obstáculos. En julio el campo universitario era un campo de batalla.



- Con estos cambios permanentes en la dirección del canal ¿qué riesgos existen en torno a su futuro?

Al asumir su cargo, cada rector que hace los cambios, va a asumir los riesgos. El nuevo director (Ricardo Klinsky) tiene formación en comunicación, yo creo que lo hará bien, pero va a responder más a la línea de confianza del nuevo rector (Saúl Rosas) porque trabajó más de cerca en su campaña, porque lo conoce.



El canal va a continuar con el director que haya, porque los trabajadores quieren a su fuente de trabajo, lo que más les preocupa es que la inestabilidad no les permita desarrollar planes a mediano plazo.



Yo no tengo ningún problema, vuelvo con mi plan de ser un buen docente en Derecho, en Humanidades, en Contaduría y la Finor de Montero. Voy a retomar mi trabajo de abogado, que había dejado por dedicarme al canal las 24 horas.



- ¿Sintió la presión política?

No sentí eso, porque la línea que mantuve es escuchar a todas las voces. Se abrió un espacio para visibilizar a los invisibilizados.