Presidente del senado le pide a diputado chileno que lea respuesta a la CIJ

El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, José Alberto Gonzales, reprochó la actitud asumida por el diputado chileno Jorge Tarud, que en la víspera acusó al país de no tener argumentos jurídicos para responder una pregunta de un juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



“No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor ciego que el que no quiere escuchar, le recomiendo al señor Tarud que con su secretaria haga buscar la página web de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y allí va a poder usted leer la respuesta de Bolivia", dijo la autoridad.



Además, el titular señaló que la argumentación nacional "tiene como elementos las propuestas múltiples que ha hecho Chile, ofreciéndole a Bolivia una salida soberana al Océano Pacifico", tal como se cita en la formulación publicada por la CIJ.



Gonzales aseveró que Bolivia sí respondió a la pregunta formulada por el Juez Hisashi Owada, sobre la definición de acceso soberano al mar. Manifestó que todas las ideas expresadas por el equipo jurídico fueron categóricas, apegadas a las propuestas y ofrecimiento que hizo Chile a nuestro país.



“Bolivia ha respondido y de manera categórica, otra cosa es que en Chile no quieran ver, escuchar, ni leer, pero Bolivia ha hecho su respuesta y lo ha hecho apegado estrictamente a las propuestas de la política exterior chilena”, acotó.