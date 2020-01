Ratifica denuncias de corrupción

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, sigue poniendo el dedo en la llaga sobre el destape de supuesta corrupción que realizó a inicios de semana. La mañana de este sábado, en el programa Asuntos Pendientes de EL DEBER Radio volvió a echar sal y pimienta a sus denuncias realizadas en las altas esferas del fútbol nacional.

Te dejamos las frases más calientes de Peredo en un diálogo abierto que sostuvo con los periodistas Tuffí Aré y Patricia Gutiérrez.

Procesos. Voy a ir a jugar a la cancha que los corruptos quieran. Si quieren en la vía deportiva o en la justicia ordinaria. Yo desempolvo mis libros y le meto también. Soy ambidiestro.

Denuncia. Son sinvergüenzas, piden plata, piden viáticos y piden todo por último. Les dije: "Yo no soy sapo de esta laguna", y se enojaron conmigo porque no les di nada.

Conmebol. Le hablé al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en marzo y se la conté en tecnicolor antes de denunciar, y me dijo: "Qué quieres que haga". Le dije: "Hay que cambiar los estatutos, y lo hicimos".

Cambios. El fútbol se tiene que cambiar sí o sí. La FIFA ha venido tres veces a Bolivia y la Conmebol también. Tuve reuniones en Paraguay, en Chile y hasta en Dubái sobre este tema para cambiar todo. Ahora tenemos un estatuto bajo las normas de la FIFA y de las Conmebol en tiempo récord.

Regionalismo. Eso es un absurdo. Nosotros no vamos a jugar solo ni ellos también. Mi tesorero es un colla, Cliver Rocha, y es al que más defiendo. Lo demás son pistolas.

Con Evo. El lunes me voy a entrevistar con el presidente de la república. Él encarna el fútbol boliviano y además es una persona que le gusta el fútbol. Pedí audiencia públicamente y también lo hice por intermedio de dos ministros. Solo quiero que me escuche.

Pruebas. Las pruebas son documentales, son testificales, son indicios. Cualquier elemento que lleve a la conclusión de que algo se produjo es prueba. Por último me someto a la prueba del polígrafo.

Corrupción. Salinas (César) me dijo: "Yo los estoy apoyando para que me apoyen y si no lo hacen no importa". Freddy Téllez también me dijo: "Apóyalo a Salinas". Yo estoy diciendo lo que ellos mismos me dijeron. No me invento nada.

Más denuncias. Recibí documentos de Potosí, Beni, Sucre y de Pando, que también quieren denunciar a sus dirigentes. Voy a ir al Ministerio Público para que se judicialice porque hay lugares a los que yo no puedo entrar.

Cambios. El fútbol tiene que cambiar y la dirigencia también. Hay personas que no trabajan, ¿entonces de qué viven y de qué comen? Si supuestamente no ganan del fútbol ¿por qué se quedan tanto tiempo?.

Fortaleza. La primera, expreso el sentir de 10 millones de bolivianos, segundo dije que no iba a ser candidato y tercero, me contuve antes de decirlo todo. Aguanté, pero no por un momento electoral, sino porque quiero el cambio.

Continuidad. Hasta el 11 de agosto me quedo. Si me piden continuar, yo les digo que no. No creo que existan los insustituibles en ninguna parte del mundo.

Apoyo. Me dijeron que sea presidente y no alcahuete. En la última parte del programa Peredo se refirió de esa manera ante la consulta de un oyente respecto a si recibió apoyo de los dirigentes que ahora denuncia.