Colombia cierra el paso temporal de venezolanos

Colombia no volverá a reabrir temporalmente la frontera con Venezuela para permitir que miles de ciudadanos de ese país ingresen a su territorio a abastecerse de alimentos y medicinas, anunció la canciller María Ángela Holguín, quien dijo que la próxima apertura deberá ser definitiva.



La decisión del Gobierno de Venezuela de levantar por unas horas durante los últimos dos fines de semana una prohibición de entrar y salir por los cruces a Colombia, que mantiene desde el año pasado, provocó una avalancha de miles de compradores a ciudades colombianas como Cúcuta.



Solo el pasado domingo más de 88.600 personas provenientes de Venezuela ingresaron a Colombia para comprar artículos de primera necesidad que escasean en el vecino país, después de la decisión del Gobierno de Bogotá de permitir la entrada masiva.



"Hemos tomado la decisión de que no se va a repetir una jornada adicional como estas que han pasado en estos últimos dos fines de semana; vamos a trabajar para que ya la apertura, la próxima apertura, sea la definitiva", dijo Holguín.



"O sea, que el próximo fin de semana no habrá paso como lo hubo este fin de semana y el anterior, sino que vamos a trabajar para poder tener una frontera que rápidamente tengamos lista para abrir. Pero eso sí, una frontera segura, una frontera que nos dé tranquilidad, una frontera en la que controlemos a toda la ilegalidad", explicó.



Varios cruces de la frontera terrestre de Colombia y Venezuela, de 2.219 kilómetros, permanecen cerrados desde el 21 agosto del año pasado, después de una orden del presidente Nicolás Maduro para combatir el contrabando y la presencia de bandas paramilitares en su país.



Aunque Maduro y su par colombiano, Juan Manuel Santos, se comprometieron a finales de septiembre a normalizar la situación en la frontera, que provocó una crisis diplomática y el retorno de miles de colombianos desde Venezuela, el cierre y las restricciones continúan.