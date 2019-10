Controlan el ingreso de minibuses al 2.º anillo

La Guardia municipal y vial de la comuna cruceña instaló esta mañana dos puntos para controlar que los minibuses no infrinjan la norma de ingresar al segundo anillo.



Humberto Durán, jefe de la Guardia Víal, que se instaló en el segundo anillo y avenida Virgen de Cotoca indicó que están siguiendo un cronograma de trabajo para hacer cumplir la normativa municipal referente al tráfico de vehículos.



Los gendarmes controlan que minibuses que llegan por esa ruta desde el Retoño, Bicentenario o Cotoca, no pasen del segundo anillo. También vigilan que se respete la prohibición del giro a la izquierda.



Este mismo trabajo se realizará en otros puntos de la ciudad.