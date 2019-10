Muere un adolecente en protesta en Venezuela

Un adolescente de 14 años murió este martes en la ciudad venezolana de San Cristóbal en inmediaciones de la Universidad Católica de Táchira donde se registraban enfrentamientos entre estudiantes opositores y policías, durante las protestas que se realizaron contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



El director de Seguridad Ciudadana del estado Táchira, el militar Ramón Cabezas, dijo que Kluiver Roa, de 14 años y estudiante de secundaria, murió tras un disparo de un policía para dispersar a quienes protestaban por los problemas económicos del país y lo que consideran represión.



Sin embargo, la autoridad no precisó si el estudiante falleció por el impacto de bala o tras caer inconsciente al pavimento. El joven llegó al hospital sin signos vitales.



El suceso de Táchira ocurre pocas semanas después de que el Gobierno venezolano autorizase el uso de armas por parte de la policía durante las protestas.



También se intensifica la inquietud por las acciones que el Gobierno venezolano pueda tomar contra la oposición, en medio de la crisis económica, política y social que afronta el país, y meses antes de las próximas elecciones parlamentarias.



San Cristóbal fue cuna de las protestas estudiantiles de febrero de 2014, que luego se extendieron a unas 20 ciudades de todo el país y que dejaron entre febrero y mayo un saldo de 43 muertos.



Imputarán a policía por muerte de joven



La Fiscalía venezolana imputará a un policía "por su presunta vinculación" con la muerte de un adolescente en la ciudad de San Cristóbal.



"El Ministerio Público imputará en las próximas horas al oficial de la Policía Nacional Bolivariana J. M. O., por su presunta vinculación con la muerte de un adolescente de 14 años de edad, ocurrida este martes 24 de febrero durante una manifestación en San Cristóbal", informó la Fiscalía en un comunicado.



Por su parte, la ministra de Interior y Justicia, la almirante Carmen Meléndez, explicó que, tras su detención, el policía "declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta con municiones de goma".



El ministerio público, que no detalló si el joven participaba o no en la protesta, designó a dos fiscales para que investiguen el caso.

