Marko Machicao es nuevo ministro de Culturas

El presidente Evo Morales decidió la destitución de Pablo Groux a la cabeza del ministerio de Culturas y posesionó en su lugar a Marko Machicao. El primer mandatario hizo énfasis en la responsabilidad y la disciplina.



La máxima autoridad del país reiteró que el Gabinete tiene un carácter político, pero ante todo de servicio al pueblo boliviano. “Ustedes son poder Ejecutivo no son decorativo”, recordó el primer mandatario.



“Ustedes saben, yo no tengo un padre que me acompañe, una madre que me acompañe, tengo una hermana (…) He sido enemigo de que la familia acompañe y cuando llegué a Palacio entendí que el Gabinete es como mi familia”, explicó Morales.



La autoridad volvió a reiterar la importancia de la “disciplina y responsabilidad”, a tiempo de volver a reprochar a sus colaboradores por la burocracia en algunas gestiones. “A mí me duele a veces, cada semana había un ministro en la clínica por problemas de salud”, señaló.



Morales detalló que, dentro del Gabinete, existen sanciones económicas por las faltas y la indisciplina y admitió “lamentar mucho lo que pasó con el exministro (Pablo Groux)”, aunque no detalló el motivo de su salida.



“El ministro tiene mucha responsabilidad y como siempre tiene que ser un trabajo conjunto. Al nuevo ministro mayor responsabilidad y disciplina social. El tema de la puntualidad, yo realmente cuestiono la mal llamada hora boliviana”, manifestó el mandatario.



Mientras, Machicao dijo que “asume este reto con mucho orgullo, pero también con mucho temor. Somos soldados de este proceso y creemos que lo que se está haciendo está generando un cambio para nuestra población”.



Anticipó que desde Culturas “peleará” para hacer que todos los bolivianos se sientan orgullosos, asumiendo también la lucha de descolonización y asentar la característica plurinacional del Estado. “Tenga usted la confianza de que trabajaremos todo el tiempo que sea necesario”, agregó.



El perfil de la nueva autoridad



La nueva autoridad ocupó el cargo de viceministro de Turismo y es licenciado en economía, con Maestría en Gestión Turística, entre algunos de sus estudios. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representó a los estudiantes bolivianos en el Instituto Tecnológico de Monterrey.



Machicao nació en la ciudad de La Paz, pero tiene raíces serbias por parte de su madre. Se casó con Carola Mejia Silva y juntos tienen dos niñas. También se detalla en su perfil de Facebook que es hincha del club Bolívar.





La despedida de Pablo Groux vía Twitter:



,

Me siento agradecido y honrado de haber apoyado a #Evo, felicito sinceramente a @Marko_Machicao y seguiré trabajando por #Bolivia siempre.— Pablo Groux (@pablocesargroux) febrero 19, 2015 n