Sociales ‘off the record’

Se dice el pecado, mas no el pecador. Si los periodistas de farándula tuvieran que escribir un libro, probablemente tendrían varios tomos con cada anécdota digna de ser compartida, pero es cosa de caballeros y de damas no dar nombres.

Para muestra bastan algunos botones. Érase una vez alguna reina de belleza que pidió al periodista ‘revisar’ su nota para dar el OK (imperdonable para quien no lo sepa).

Es divertido ahora (en ese momento no) recordar alguno que otro gestor de medios invitar al periodista a una actividad, ‘motivándolo’ con la frase: “Le daremos comida y habrá regalitos” (parece que tenemos cara de hambrientos, aunque estemos gorditos).

Y no pueden quedar en el olvido, para enmarcarlos, esos personajes que insultan en el ‘Face’ contra cualquier desliz socialero y que después por inbox piden que “por favorcito” le saquen algo.

O los comparseros que amenazan a los medios porque no publican la fotografía o el texto que les parece bien a ellos, o que reniegan porque ‘creen’ que se le da más cobertura al rival (sí, en este asunto sobran los egos y las rivalidades); luego dicen “no les daremos información”.

“Por favor me separás siete ejemplares y me los mandás a la oficina”, fue el pedido de una que no recuerda que los periódicos se ‘venden’ en todas las esquinas.

El ‘off the record’ es eso que revela lo contrario de lo que muchos dicen cuando hablan bonito en la grabadora. Y así nos dicen malos.