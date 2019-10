Alistan ley para cuidar de las madres adolescentes

El Gobierno alista una norma para dar cuidado y protección a las madres adolescentes en centros educativos, con permisos para que se ausenten y retomen su formación, luego de dar a luz.



Según el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, el proyecto de Ley, que es trabajado por varias instancias del Ejecutivo, tendrá un carácter integral, que será aprobado en los próximos meses por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)



“Específicamente no tenemos esa norma que diga tantos días (de licencia) antes del parto y posterior a ello. Vamos a trabajarlo, en este proyecto Integral de Prevención del Embarazo Adolescente ahí lo estamos trabajando”, explicó la autoridad, según radio Fides.



Señaló que no es posible otorgar 90 días de licencia a las madres como ocurre con funcionarias de entidades públicas y privadas pues los permisos van de acuerdo a la necesidad de cada estudiante de colegio.



“Van a suceder las licencias, no similar a lo que sucede con las señoras embarazadas en las fuentes de trabajo, sino va a ser en función a las necesidades e intereses que tenga la embarazada”, sostuvo la autoridad.



La Defensoría del Pueblo denunció que un colegio de la zona de Nor Yungas, en La Paz, expulsó a cuatro adolescentes embarazadas y a dos que dieron a luz hace poco, aspecto considerado como una violación de derechos.



Quiroz recordó que está prohibida la expulsión de estudiantes embarazadas y dijo que se pidió un informe a la Dirección Departamental de Educación de La Paz para identificar a la unidad educativa que cometió esta arbitrariedad.