Academia de Música del Oriente, en concierto

Con un concierto de música de cámara en el que se escucharán instrumentos como el saxofón, la viola, el clarinete, el violoncello, el contrabajo, el violín, el piano y la percusión, los profesores de la Academia de Música del Oriente se presentarán este miércoles 17 de agosto en el Centro Simón I. Patiño.



Valeria Romero, Heber Durán, Claudia Fernández, Camilo Callaú, Jesús Saucedo y Juan Gabriel Moreno subirán a escena a las 19:30. Desde esa hora, y junto a invitados especiales como Airton Herrera, Jimmy Rioja, Javier Barja y Melina Chacón, desarrollarán un repertorio que contiene obras de estilo clásico, romántico y otros actuales, con “en el que cada profesor encontró una inspiración para plasmarla en el instrumento”, adelantó Romero, directora de la Academia.



En el transcurso de la noche se escucharán Vocalise, Aprés un Reve, Georgia On My Mind, Comptine d’un autre été, Alfonsina y el Mar, Fantasie Brillante, Concierto para Clarinete no. 3 y Rossette, entre otras