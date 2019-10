Gonzales llama 'cortina de humo' a las denuncias del militar Cardona

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aseguró este jueves que la denuncia que hizo el coronel de Ejército, Germán Cardona, en un informe secreto sobre que el denominado caso terrorismo fue un montaje, es una "cortina de humo", para desviar la atención de los verdaderos culpables.



"Personalmente creo, en el contexto grande que hacen una cortina de humo, aquí el tema de fondo es que el grupo de personas que pretendía romper nuestro país, ese es el tema de fondo y no hay que perderlo de vista", dijo Gonzales.



Cardona, dejó el país luego de revelar que el armamento presentado en el caso Terrorismo fue retirado de la Octava División del Ejército, que nuevamente pone al caso de supuesto separatismo en el escenario del debate, según el EL DEBER.



Gonzales dijo que "llama la atención" que un "supuesto militar" que tenía información de que supuestamente demostraba que el caso Terrorismo fue montado por el propio Gobierno, haya esperado a que varios de los acusados tengan sentencia, para hacer pública esa información.



"Muy curioso cómo una persona puede esconder durante tanto tiempo, elementos tan significativos para una investigación, es muy raro que no haya aportado ese rato", agregó.



Gonzales instó a Cardona a regresar a Bolivia para presentar pruebas de sus acusaciones, porque aseguró que tiene todas las garantías para hacerlo, porque si no, queda como una personas que "no es sujeto de crédito".



"El Estado le garantiza a todo ciudadano, los han dicho los ministros que han hablado sobre el tema, tiene todas las garantías y las posibilidades de venir acá y decir lo que tenga que decir", manifestó.