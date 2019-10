Suman buses por mayor demanda de pasajeros

Ante el feriado largo de Carnaval, la demanda de pasajes al interior del país se incrementó desde este jueves en la terminal Bimodal. Los precios de los pasajes se mantienen de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).



Los encargados de las empresas de buses indicaron que la venta de los boletos es de forma directa y no con reservas, con el fin de evitar conflictos con los pasajeros.



En algunos casos, las empresas de transporte tuvieron que aumentar el número de buses para lograr cubrir la demanda.



Se abrieron viajes directos hasta Oruro, para que los pasajeros no tengan que hacer hacer trasbordo, dado que antes de la inauguración de la doble vía no había.



“Hemos aumentado unos dos o tres buses por día, porque no alcanzan los que tenemos”, dijo una trabajadora de la empresa Trans Copacabana, al canal de televisión Red Uno.



Asimismo, el personal de tránsito de la Bimodal trabaja de forma conjunta con la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Interpol y la Defensoría de la Niñez, para realizar el control respectivo de la salida y llegada de los buses.