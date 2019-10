Padres ya compran útiles y otros hacen colas por cupos

María Inés Céspedes llegó el sábado a la Feria Barrio?Lindo para hacer las compras de útiles escolares para sus cuatro hijos, porque no le gusta estar en correteos al inicio de clases.



Ella recorrió cada uno de los puestos para comparar precios, porque tiene que comprar material para primaria y secundaria. Sus hijos todavía no tienen la lista de útiles, pero llevó materiales básicos como cuadernos y lápices de colores, porque dice que son requerimientos indispensables cada año.



Los vendedores aseguran que la compra no fue tan alta este fin de semana, pero evidencian que los papás ya se están acercando a preguntar los precios, porque algunos optan por llevar al por mayor.



Un comerciante que tiene su puesto de venta al por mayor indicó que los precios de los cuadernos espirales estarán más bajos que el año pasado, porque dijo que el paquete de 10 unidades estaba a Bs 160, pero que ahora está a Bs 145,50. De todas maneras, hay una variedad para elegir lo que más le guste al estudiante o lo que alcance el bolsillo de los padres.



Inscripciones y novedades

Salomón Morales, director departamental de Educación, indicó que tienen todo preparado para arrancar con las inscripciones el lunes 18 de enero.

Pese a que las autoridades han resaltado que no se permitirá colas en el periodo de inscripciones, en el kínder Fe y Alegría Santa Cruz de la Sierra, en la Villa Primero de Mayo, ya se han colocado sillas con nombres de los estudiantes, esperando ganar un espacio.



Morales ratificó que la inscripción de estudiantes antiguos es automática y que tienen prioridad los que cuentan con hermanos en la unidad educativa y los que sean del barrio donde está el colegio.



El director adelantó que ya presentaron el calendario escolar regionalizado al Ministerio de Educación y las clases finalizan en el mes de noviembre.



Entre una de las novedades que destaca Morales es el programa escolar que presentan los docentes, pues deben incluir temas de bullyng, acoso, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, entre otros.



Si bien estos temas ya se los ha venido tocando de manera general, porque los profesores siempre se preocupan de dar orientación a los estudiantes, ahora se les ha pedido de forma específica para que los contemplen en el programa que van a desarrollar en el aula durante el año escolar