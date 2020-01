El terror de 'No respires' lidera la taquilla

La película de terror "No respires", del directo uruguayo Fede Álvarez, continúa haciendo vibrar al público y se mantiene firme en la cima de la taquilla, según cifras definitivas publicadas el martes por Exhibitor Relations.



El filme sumó 19,7 millones de dólares y acumula un total de 55,1 millones en su segundo fin de semana en las salas.



La película, que ha recibido elogiosas críticas en Estados Unidos, pone en escena a tres ladrones que irrumpen en la casa de un adinerado ciego, aparentemente indefenso, pero que resulta ser un asesino.



"No respires" forma parte de una nueva generación de cintas de horror, que hace temblar a las mega producciones de estudios de Hollywood.



En segundo lugar se ubicó "Escuadrón suicida", protagonizada por Will Smith, Jared Leto y Margot Robbie, al recaudar 12,7 millones de dólares entre el viernes y el lunes pasados. Así superó la barrera de los 300 millones desde su estreno hace cinco semanas.



La animación en 3D "Kubo and the Two Strings", sobre un niño tuerto que debe luchar con los dioses en el antiguo Japón, quedó tercero con 8,8 millones de dólares (36,6 millones en tres semanas).



"Mi amigo el Dragón", del virtuoso estudio Laika, logró 8,5 millones de dólares en cuatro días. La nueva versión de una historia de fantasía de 1977 de Disney, narra las aventuras de Pete, un niño huérfano, con su mejor amigo Elliot, un peludo dragón.



También un filme animado, "Saucisse Party", que narra la angustia existencial de una salchicha, cayó a la quinta casilla con 6,5 millones (suma 89 millones de dóalres en cuatro semanas).