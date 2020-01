Esparta y el falso pulgar del oso panda

Esparta renunció al arte, por el desarrollo de uno de los sistemas militares más efectivos conocidos para su época. Este cambio drástico se evidenció en el periodo del siglo VII a.C. dada la progresiva desaparición en el registro arqueológico del arte lacónico que se encontraba en franco progreso.



Esta renuncia significó en la práctica, la reducción significativa de la pintura, cerámica, orfebrería, escultura, poesía y la literatura. De modo que su memoria y desarrollo cultural decayó notablemente para especializarse en la acción militar (fundamentalmente contra Mesenia). Cuán bueno o malo fue sacrificar el arte por la guerra no es el asunto de la presente nota, sino las consecuencias de la especialización extrema.



Charles Darwin, en su célebre viaje (1831-1836), observó las primeras evidencias del costo de la especialización en los pinzones, unas aves que habitan las islas Galápagos (Ecuador) y cuya estructura del pico va acorde al tipo de alimentación, sus observaciones le sugirieron que aquellas especies con hábitos más generalistas, tenían más chance de subsistir versus aquellas especies que eran altamente especializadas.



Luego de casi un siglo de la muerte de Darwin (1882), Stephen Jay Gould, uno de los biólogos evolucionistas más reconocidos y fanático del béisbol, publicó su famosa obra El Pulgar del Panda (1980), en la que despliega uno de los ejemplos más enigmáticos de adaptación y especialización en el mundo natural. Si no ¿qué pensaríamos al ver seis dedos en la pata de un oso en lugar de cinco? (…) Cuando se indagó anatómicamente las patas delanteras de los osos panda y se observó con detenimiento su comportamiento, se llegó a la conclusión de que en primera instancia el supuesto dedo, es más bien una modificación de un hueso de la muñeca llamado sesamoideo radial y que es muy útil a la hora de manipular y alimentarse de bambú, que por cierto, es su alimento vital en el que decidió especializarse hace dos millones de años (¡aunque conserva aún un sistema digestivo de carnívoro!). Pero su ‘dedo falso’ no surge en realidad como una adaptación o respuesta a sus hábitos alimenticios. Evidencias fósiles indican que el falso dedo originalmente tenía la función de ayudar a trepar más efectivamente los árboles, cuando se veía en peligro ante el acoso del tigre dientes de sable, de modo que cuando sus predadores se extinguieron el uso que le dieron al dedo falso, fue otro.

¿Qué consecuencias se ven en los pandas al sacrificar la carnivoría por la herbivoría extrema? Es aquí donde la historia de Esparta y los Panda se cruzan. Pasado el periodo militar dorado de los espartanos el declive de esta ciudad-estado griega comenzó por el año 371 a.C. tiempo en el que luego de una serie de guerras, Esparta toma conciencia que en su extrema especialización militar había sacrificado algo que en su momento debió haber sido vital: capacidad diplomática. En este terreno donde la fuerza y estrategia militar pasan a otro plano, perdió batallas que contribuyeron en mucho a su progresivo declive, hasta quedar reducida a una ciudad pequeña y vulnerable a cualquier poder, incluso del propio Peleponeso.



Llama también la atención el hecho que al sacrificar el arte, se sacrificó también la capacidad de creatividad, de modo que la vitrina espartana de inventos e innovaciones es pobre (gran lección para las sociedades actuales). La confianza en su sistema militar era tal, ¡que ni siquiera amurallaron su ciudad! (cosa descabellada para la época).



Por su lado el oso Panda como especie, está en un limbo que ni siquiera es evolutivo dado su extremo declive, al punto de estar al borde su extinción (los expertos en extinciones simplemente hacen cuenta regresiva). Su “extrema confianza” en su dedo falso y “falta de creatividad” evolutiva, parecen ir cerrando (como fue en los espartanos) las opciones para su continuidad como especie, y aunque los paleontólogos se frotan las manos esperando una nueva extinción, cabe recordar también que en toda la “tragedia griega” que significó la caída de los espartanos, hay un legado que ha sobrevivido en el tiempo.



Es su forma expresiva breve y concisa, hoy denominada “lacónica” (de Laconia, territorio al sur de Grecia). Esto, que suena a poco, o a un intento de consuelo irrelevante para el futuro del Panda, en biología seria análogo a guardar DNA o embriones de Panda congelado y ponerla en una capsula del tiempo en caso de que en el futuro se lo pueda traer de vuelta, idea que sin duda suena atractiva más cuando en concreto se piensa en criogenia (método que viene desde los 60 y que aplica protocolos rigurosos para el congelamiento de sistemas biológicos), aunque surgirá siempre una pregunta cuestionadora: ¿para qué?