Una libreta digitaliza todo lo que escribes a mano

De la mano a la pantalla. Ese es el salto que permite en cuestión de segundos la libreta que digitaliza los contenidos que escribas en ella mediante un set llamado "Smart Writing" (Escritura Inteligente) que comprende cuaderno de papel, una lapicera de alumnio y una aplicación móvil de la empresa Neolab.



El invento consiste en escribir o dibujar en la libreta, diseñada por la compañía Moleskine, usando el bolígrafo que estará conectado al dispositivo móvil y la aplicación.



El funcionamiento es más sencillo de lo que parece. Las páginas de la libreta están cubiertas por una matriz invisible de puntos denominada NCode y la lapicera, Pen+, tiene una cámara diminuta con sensor de movimientos para capturar trazos y transmitirlos vía Bluetooth al celular o tableta.



Algunas personas se cuestionan porqué no usar directamente el iPad Pro o Apple Pencil y la razón es simple: porque todavía hay gente enamorada del papel y quiere seguir escribiendo en él, según indica el portal applesfera.com.



También ayuda a los diseñadores que tienen más facilidad para crear cuando dibujan con la mano. Todos los contenidos digitalizados pueden ser editados y guardados en otro tipo de soportes como Google Drive.



Otras ventajas



Pen+ tiene memoria y puede recordar hasta mil páginas escritas. Así que si falla el Bluetooth o no te bajaste todavía la aplicación, no hay problema.



Además la batería tiene mucho autonomía y no hace falta que la cargues constantemente. Con media hora es suficiente para unos 30 días, según indica el portal gadgetos.com.



Mira el video para ver cómo funciona este invento.,