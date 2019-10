Denuncian autos faltantes en la Alcaldía guardieña

El alcalde de La Guardia, Jorge "Chichino" Morales, denunció que siete vehículos y seis motocicletas de la Alcaldía están desaparecidos y no hay rastros de su paradero.



El costo de la pérdida asciende a cerca de 400.000 dólares y en caso de no recibir ninguna explicación de los anteriores alcaldes, Jaime Cabrera y Rolando Romero, dará parte al Ministerio Público.



"Nos faltan dos camionetas, una vagoneta que volcaron en una farra, dos máquinas de equipo pesado, una excavadora y una retroexcavadora. También faltan seis motocicletas", detalló el alcalde en una entrevista con Unitel.



Chichino dijo que hasta este lunes nadie le da una explicación sobre el paradero de los vehículos. "Hasta hoy no nos dicen dónde están. Por cuenta propia estamos buscando nuestras cosas y haciendo un inventario", indicó.



La autoridad dijo que están indagando con los funcionarios antiguos dónde están los motorizados. "En caso de no encontrarlos en una semana, haremos la denuncia ante el Ministerio Público cargando la responsabilidad a los dos exalcaldes y funcionarios responsables de vehículos y maquinaria", dijo.



Según Morales las motocicletas que eran marca Yamaha fueron reemplazadas por motos chinas. "La excavadora tiene un costo de 250.000 dólares, la retroexcavadora cuesta unos 60.000 dólares, la vagoneta debe estar en 50.000 dólares, dos camionetas en unos 10.000 dolares cada uno", explicó.



Morales explicó que hasta la fecha aún no tomó posesión de sus oficina en la Alcaldía porque no se hizo una entrega oficial y estima que en dos días más la notaria de fe pública hará el traspaso con todos los bienes bajo un inventario.