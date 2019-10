Raúl García espera que Wálter Chávez logre asilo

Raúl, el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, no le desea la cárcel a Wálter Chávez, ciudadano peruano que fue cercano al presidente Evo Morales y que fue detenido en Argentina, tras salir del país, pese a tener una condición de refugiado.



"Yo espero que se lo asile, no le deseo cárcel en Perú, a nadie, tampoco a Wálter Chávez. Tuve diferencias con él porque tuvo el atrevimiento de tener en entredicho mi ética o la ética de Álvaro", dijo el analista político en entrevista exclusiva con EL DEBER.



En su momento Chávez, asesoró dos campañas electorales del MAS y luego decidió alejarse "para siempre" de la cúpula del poder, debido a que dudaba de la integridad de los hermanos García Linera en algunos aspectos.



"Ahí estoy, ahí está mi casa, vean como vivo; ahí está Álvaro, vean como vive, no tenemos nada que esconder (...) Yo creo que Wálter Chávez es una persona bastante lúcida, un poquitín perversa", agregó Raúl García Linera.



García Linera se tomó casi 10 minutos para conversar con EL DEBER, abordando desde la derrota del MAS en el referendo sobre la reelección hasta el escándalo que existe entorno al primer mandatario por el caso Gariela Zapata. Mañana se publicará en la edición impresa el texto completo con todas sus respuestas.