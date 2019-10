Lee las mejores frases de la campaña en EEUU

Algunas veces hilarantes, otras polémicas o desconcertantes, éstas son las frases más destacadas de los precandidatos presidenciales durante la campaña hasta ahora, cuando los estadounidenses se preparan a emitir sus primeros votos de las primarias en el estado de Iowa.



Inmigrantes violadores



"Cuando México nos envía a su gente, no nos envía a la mejor. No los envía a ustedes. Ellos envían gente que tiene muchos problemas, y ellos traen esos problemas consigo. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, asumo, son gente decente".



- Multimillonario Donald Trump en el lanzamiento de su candidatura en Nueva York el 16 de junio de 2015.



Prohibición a musulmanes



"Donald J. Trump llama a una prohibición total de entrada de musulmanes a Estados Unidos hasta que los dirigentes de nuestro país comprendan qué demonios está ocurriendo".



-Trump al leer un comunicado de su campaña en un evento en Carolina del Sur el 7 de diciembre de 2015.



Las armas y Hitler



"La posibilidad de que Hitler lograra sus objetivos hubiera disminuido si la gente hubiera estado armada".



- Neurocirujano retirado y aspirante presidencial Republicano Ben Carson al hablar sobre su rechazo al control de armas en CNN el 8 de octubre de 2015



Ganar con insultos



"Donald, no vas a ganar la presidencia a punta de insultos. Eso no va a ocurrir".



- Exgobernador de Florida Jeb Bush al criticar a Trump durante un debate televisado el 15 de diciembre de 2015.



"Malditos emails"



"Déjenme decir algo que no será astuto políticamente, pero la secretaria tiene razón. ¡Los estadounidenses ya están hartos y cansados de escuchar sobre los malditos emails! Basta con eso".



- El senador de Vermont y aspirante demócrata Bernie Sanders en un debate televisado, al referirse a la controversia sobre el uso que Hillary Clinton hizo de sus correos electrónicos cuando fue secretaria de Estado, el 13 de octubre de 2015.



Lista de enemigos

?

"Además de la NRA (Asociación Nacional del Rifle), las compañías de seguro médico, los iraníes... y probablemente también los republicanos".



- Hillary Clinton al responder a una pregunta sobre sus enemigos en el debate del 13 de octubre de 2015.



"Bebés ancla"

?

"Si hay fraude o abuso, si las personas, mujeres embarazadas están viniendo a dar a luz simplemente porque pueden, debería haber mayor control. Es la manera de enfrentarlo. Más control migratorio para no tener estos "bebés ancla", como se les llama, en este país".



- Bush al pedir más control de las personas que abusan una ley que ofrece la nacionalidad estadounidense a los niños que nacen en el país, en una entrevista el 8 de julio de 2015.



Disculpas

?

"Pedir disculpas es algo bueno, pero para hacerlo hay que estar equivocado. Yo me disculparé, en algún momento en un futuro lejano, si alguna vez me equivoco".



- Trump en un programa televisivo nocturno el 11 de septiembre de 2015



Celebraciones musulmanas



"Los vi cuando las torres gemelas del World Trade Center cayeron. Los vi en Jersey City, Nueva Jersey, donde miles y miles de personas lanzaron vivas cuando los edificios se derrumbaron".



- Trump al aseverar que musulmanes en Estados Unidos aplaudieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, durante un acto de campaña en Alabama el 12 de noviembre de 2015.