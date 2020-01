José Negrete: “La Alcaldía presentará acusación particular en el caso dron”

El secretario municipal de Asuntos Jurídicos habló de los procesos que enfrenta el municipio.



_ ¿Qué papel va a desempeñar el municipio en el juicio por el caso dron?

Vamos a presentarnos como parte civil, como parte afectada por estos actos ilícitos. El fiscal ya ha presentado la acusación formal y como gobierno municipal presentaremos la acusación particular. Una vez notificados con la acusación fiscal tenemos 10 días para presentar la acusación particular. Como guardianes de lo que son los bienes de dominio municipal vamos a actuar en toda la fase del proceso penal.



Desde el primer momento, conjuntamente con el alcalde nos constituimos en coadyuvantes de la investigación. Posteriormente, nos querellamos contra todas las personas que tenían indicios de responsabilidad penal de acuerdo con el resultado de auditoría, el mismo que fue presentado al Concejo Municipal. Como gobierno municipal estamos interesados en el esclarecimiento del caso y que se imponga sanciones a las personas que actuaron fuera de la norma.



_ ¿Y en el caso que involucra a falsos funcionarios de SER?

Creo que hay una mano negra detrás de ese tema, porque no puede ser que él (Joaquín Crapuzzi) denuncie y luego aparezca como un presunto autor. Creo que se está develando un complot contra la gestión de Percy Fernández. Se llegó a determinar que esas personas que estaban haciendo fiscalizaciones eran falsos funcionarios. Usaban chalecos y credenciales del gobierno municipal falsificados.

En sus declaraciones se pudo establecer que habían sido contratados por una empresa que ganó una (supuesta) licitación. Pero nadie puede decir que ganó una licitación si no está en el Sistema de Contrataciones Estatales. Creo que es una mafia organizada que se dedica a extorsionar a la gente, porque hay mucha actividad económica informal.



_ ¿Fue usted convocado a declarar por la denuncia de la propietaria de El Antojito?

Pese a los precintos de clausura de la Secretaría de Medio Ambiente y de Asuntos Jurídicos y Control Público, ella (Verónica Mayta Choque) seguía atendiendo. Eso es una falta de respeto a la ley y a la autoridad. Para tapar todo ese tema ha hecho todo un show con el apoyo de Omar Rivera, donde se me involucra, pues dispuse el cierre definitivo de ese local por todo lo que ha venido cometiendo. Por el tema de la clausura, el inicio penal por la ruptura de precinto establecido en el Código Tributario y la desobediencia a resoluciones de autoridades que está en el Código Penal, nos hemos adherido a una denuncia de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, que ya le había iniciado antes de la clausura definitiva.



_ ¿Y sobre la extorsión?

Ese es un tema que deben responder Jimmy Lino y (Marco Antonio) Barboza, porque si hubo esa clase de dádivas a estos funcionarios merecen todo el reproche y el castigo del gobierno municipal y de la sociedad. Me estoy adhiriendo a la denuncia en contra de estos funcionarios, pero también voy a ampliar esta denuncia contra ella (Mayta) por cohecho pasivo, pues si ella dio voluntariamente dinero, ha contribuido a que haya corrupción.



_ ¿Cuántos procesos hay contra boliches fuera de norma?

Tengo 180 actas de infracción de boliches que no cuentan con ninguna licencia y que han sido precintados. Las he pasado al departamento procesal, por eso me calumnian, no me importa, no he venido al gobierno municipal a hacer amigos, sino a hacer gestión por la ciudad