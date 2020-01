Alcalde de Colchane pide aplicar ley y Bolivia envía técnicos

Javier García, alcalde de Colchane (Chile), afirmó que los dos militares y los siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) usaron armamento para "intimidar" a los ocupantes del camión que transportaban "mercadería" por la frontera.

"Estas personas estaban haciendo uso de armas en territorio chileno, también intimidaron para sustraer la mercadería al camión de nuestros pobladores. Esperamos que el Gobierno aplique toda la fuerza de la ley", aseveró la autoridad local.

La versión oficial del Gobierno nacional sostiene que los nueve ciudadanos fueron atrapados por carabineros cuando intervenían tres motorizados repletos de contrabando, en territorio boliviano, por lo que se considera un "secuestro" su captura y se exige la liberación.

"Nosotros recibimos reclamos que estos funcionarios y policías ingresan a nuestro territorio a realizar controles. Este no es un hecho aislado, esto ocurre con normalidad en Colchane", explicó el burgomaestre.

A su turno el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que se enviará al sector a técnicos del Instituto Geográfico Militar de Bolivia para que recaben datos y confirmen que la acción de uniformados chilenos fue en territorio nacional.

"Nos vamos a hacer parte como querellantes en esta causa. Nosotros como municipio conocemos perfectamente los límites (...) Evo como aymara que respete los principios, no mentir, no robar y no matar", agregó García.

La acusación contra los nueve funcionarios esta basada en las leyes de Extranjería y Armas, bajo la figura del delito de robo con intimidación. "‪El camión que iba a ser sustraido mantiene impactos de armas de fuego", acotan detalles de medios chilenos.

Video del instante previo a la audiencia de los bolivianos: