Beni busca 400 gatos para frenar a las ratas

Entre el viernes y el domingo de esta semana, la Gobernación de Beni recibirá la donación de gatos de hasta 1 año de vida. El propósito es juntar 400 gatos, para entregar dos a cada una de las 200 familias afectadas por la proliferación de ratas en el municipio de Exaltación, en ese departamento.



Los animales no deben pasar del año de vida, a fin de que puedan adaptarse fácilmente a sus nuevos dueños. El objetivo es frenar la proliferación de roedores, producto de las quemas forestales que se produjeron en los alrededores del municipio.



El director del COED del Beni, Cristhian Cámara, explicó que el fuego incluso espantó las víboras Boye que tenían la capacidad de comer hasta 30 ratones por día.



Estas víboras constrictoras pueden crecer hasta más de 4 metros de largo. Desde pequeñas, las serpientes comen ratones, pequeñas aves, lagartijas y ranas.

Esterilización y vacunación



Los gatos que sean donados por la población a la Gobernación de Beni serán sometidos a un proceso de esterilización, desparasitación y vacunación, a fin de que las familias beneficiadas no se contagien de alguna enfermedad, ni se produzca una proliferación de gatos.



Según Cámara, los roedores que huyen del campo han ingresado a las viviendas para comer los alimentos de consumo humano, que por la precariedad de las casas no son bien almacenados.



La función de los gatos no solo será matar a los ratones, sino también ahuyentarlos, porque el olor de la orina de estas mascotas y su mera presencia del animal espanta a los roedores, explicó.



Los gatos donados, una vez que pasen por manos de los veterinarios, serán entregados a las familias de Exaltación entre el 3 y 4 de octubre.

Personal del Ministerio de Salud, Sedes y COED realizan estudios de los roedores que invadieron Exaltación

Estudios y prevención



Las autoridades de Beni y del Ministerio de Salud se organizaron en tres comisiones para enfrentar la proliferación de roedores en el municipio de Exaltación. Crearon la comisión de ambiental y ecologista, la comisión biológica, y la social.



El personal especializado también hará campañas de información y prevención en dicha zona, toda vez que los pobladores no tienen la costumbre de hacer un buen almacenamiento de los alimentos.



La campaña "Dona un gato a Exaltación" ya fue lanzada y desde este viernes 30 de septiembre, se recibirán los animales.