El TCP habilita a Johnny a asumir como concejal

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Osvaldo Valencia, informó en la ciudad de La Paz, de que esa institución emitió una resolución en la que habilita a Johnny Fernández, líder de UCS, para ejercer el cargo de concejal en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

"Se ha revisado la jurisprudencia y al ser evidente que ha pasado por todas las etapas del calendario electoral, refrendado por el propio Órgano Electoral que instruyó reponerle su derecho al señor Fernández de manera que pueda, si así él lo considera, llevar a su posesión para que pueda ejercer el cargo", declaró a los periodistas.

Sin embargo, Valencia aclaró que en el análisis para la emisión de dicha resolución se tuvo el cuidado de prever que la resolución no libere a Fernández del pliego de cargo, y en todo caso él deberá saldar su deuda tributaria en primera instancia.

"Se ha tenido el máximo cuidado de poner en el final de este extremo jurídico que el fallo no lo libera de una obligación que tendría a raíz de un pliego de cargo, no lo libera del pago y se instruyó al Órgano Electoral que tenga el máximo cuidado en la revisión de la documentación y del calendario electoral, para seguir los siguientes pasos", explicó.

Remarcó que una vez que el Órgano Electoral realice la revisión exhaustiva de la documentación que le fue remitida, en el plazo de 48 horas deberá suministrar posesión a Fernández como concejal del municipio cruceño.

Johnny Fernández no pudo jurar en mayo de 2015 debido a que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz lo inhabilitó por no haber presentado su certificado de solvencia fiscal, requisito establecido por el Órgano Electoral para terciar en las elecciones municipales