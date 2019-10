Evo espera recuperación de los precios del petróleo

El presidente Evo Morales no cree que la caída de los precios del petróleo se extienda por mucho tiempo y considera que la situación se normalizará pronto. El mandatario había sido criticado por no tocar este tema durante su discurso de investidura el pasado jueves.



“Eso no va a durar no es sostenible, estoy convencido que en cualquier momento se va a levantar el (precio del) barril del petróleo”, dijo Evo Morales en el acto de inauguración del ampliado cocalero en el Chapare.



Según el mandatario, tras la caída de las cotizaciones se encuentra Estados Unidos que está explotando el petroleó “dañando el medio ambiente” y vendiendo el combustible a precios que ni siquiera le son rentables.



“No le interesa la quiebra, lo único que quieren es castigar a otros países”, afirmó.



Las probabilidades de una recuperación



Evo Morales hace referencia al método del "fracking", que es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales que se está empleando en Estados Unidos y que ha convertido a los estados de Dakota del Norte y Pensilvania en grandes productores.



Pero el problema no es solo Estados Unidos.



Analistas económicos consultados por la agencia de noticias EFE atribuyen el desplome al incremento de la producción de petróleo en Rusia y el crecimiento de las exportaciones de crudo de Irak, en el nivel mayor desde 1980.



Según el análisis de BBC Mundo, si bien aumentó la oferta esto sucedió en un momento en el que las economías más fuertes del mundo, incluida la de China, han bajado su demanda de petróleo.



A esto se suma la decisión de la OPEP, liderada por Arabia Saudí, de continuar extrayendo petróleo a su ritmo actual.



Se diseña plan



A pesar de las palabras del mandatario, el Gobierno está diseñando un plan para enfrentar la caída de los precios del petróleo, así lo reveló el nuevo ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



“De aquí a una semana haremos las comunicaciones correspondientes de los pasos a seguir para paliar esta baja del petróleo”, dijo Sánchez el viernes en declaraciones reproducidas por Erbol.