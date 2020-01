La pesadilla del gas

En vista de que todos los columnistas han decidido escribir contra el Gobierno, me siento aliviado y vuelvo a los temas que siempre he preferido. Como el precursor, digo a mis colegas que cuentan con mi simpatía. Me pasó lo mismo con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando, de pronto, todos los columnistas decidieron criticarlo y me quitaron la exclusividad. Cuando estaba a punto de caer ese Gobierno, propuse que se le diera la opción de seguir, pero la unanimidad era muy grande para derrocarlo.

Ahora, imitando lo que hizo Roberto Begnini en Italia respecto de Silvio Berlusconi, quisiera decir que el Gobierno del MAS no es tan malo que digamos. Y quisiera darle algún mérito, por algo bueno que hubiera hecho. Y no se me ocurre nada. Pero no voy a renunciar a la idea. Un día de estos es probable que descubra algo bueno de este Gobierno, y por Dios que lo diré. Mientras tanto, el tema que me preocupa es la situación del gas natural. Ocurre que hace pocos días leí en la revista de la Cámara de Hidrocarburos una entrevista con el representante de Total en Bolivia, un señor de nombre cristiano: Loïc Laurandel.

Dice este señor que Incahuasi tiene la posibilidad de convertirse en un megacampo, que venga a reemplazar a todos los que están en declinación, sobreexplotados en los últimos 10 años. Incahuasi, la esperanza, podría titularse la noticia. Pero el optimismo duró muy poco. Ahora se informa que el campo redujo su producción un 74% y pasó de producir 6,5 millones m3/d a solamente 1,6 millones en los últimos días. Eso debido a que Brasil ha decidido reducir sus compras y llevar las cifras a los mínimos históricos. Hubo algunos días de enero en que el país vecino apenas pidió 8 millones m3/d, a pesar de que el contrato dice que, como mínimo, debe pedir 24 millones.

Algo saben los países vecinos que están ensayando, en nuestras narices, cómo se las arreglarán cuando deban prescindir del gas boliviano. Quizá sepan que, como dicen los datos de las petroleras, el gas boliviano se irá extinguiendo como vela que se apaga, hasta desaparecer.

Ojala hubiera un ministerio de comunicación que informara de estas cosas