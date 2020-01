Rubén Costas: "Exijo que no sean cobardes"

El gobernador Rubén Costas respondió duramente a los ministros de Defensa, Reymi Ferreira, y de Comunicación, Marianela Paco, por las acusaciones de que supuestamente los Demócratas estarían detrás de la movilización de las personas con discapacidad, que exigen al Gobierno el pago de un bono anual de Bs 500.



“Les exijo que no sean cobarde. Si el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y la ministra Paco tienen alguna prueba, si me paran observando, si me paran escuchando, si tienen algo, ¿por qué no me han metido preso?”, expresó el gobernador.



Cuestionó al Gobierno, porque ante cualquier conflicto que enfrenta siempre le echa la culpa a la derecha, al imperialismo y a su persona. “Que no sean cobarde, no sean cínicos y no sean incapaces esos ministros”, dijo durante su asistencia a los actos de festejo de los 47 años de la Villa Primero de Mayo. Más adelante los desafió a mostrar pruebas de sus acusaciones, porque dice que está cansado de tantas sindicaciones.



Costas dijo que el hecho de que un funcionario con capacidades diferentes de la Gobernación haya participado en la marcha no quiere decir que su partido, Demócratas, esté detrás de esta movilización.



Recordó que el 5,5 por ciento de los funcionarios que trabajan en la Gobernación son personas con capacidades diferentes, pese a que la ley solo obliga el 4%.



Asimismo, pidió que se deje de culpar a los policías por las represiones, porque los uniformados lo único que hacen es cumplir órdenes.