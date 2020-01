Hay alerta por aumento de casos de rabia

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha disparado la alerta. El mal de rabia, principalmente en la ciudad capital, está incontrolable, donde los casos se han triplicado con relación al 2015. La situación es atribuida a fallas en el control de los perros callejeros, una situación atribuida por el Sedes al cierre de la perrera municipal.

Según datos oficiales, en lo que va del año se han registrado 92 casos de rabia canina en la capital, mientras que el año pasado, durante el mismo periodo, solo había 30.

"La mayor preocupación que tenemos es la rabia canina. Tenemos tres veces más casos que el año pasado. Hemos hecho todos los esfuerzos para vacunar, con dos campañas de inmunización y una revacunación, pero no podemos llegar a los niveles de cobertura que necesitamos para frenar el mal porque no podemos llegar a los perros callejeros, una tarea que es de la perrera municipal", expresó el director del Sedes, Joaquín Monasterio, al indicar que la perrera municipal no está cumpliendo con su labor de control de los animales sin dueño.

"Los casos han aumentado de manera exponencial", repitió la autoridad de salud, quien pidió a la Alcaldía municipal instalar la perrera municipal de forma urgente para controlar a los callejeros. "La perrera no está funcionando", insistió.

Monasterio agregó que el Sedes está haciendo todos los esfuerzos para que no hayan humanos afectados por el virus mortal. Para ello se vacuna o se coloca sueros a cada persona mordida, pero aún así el riesgo está presente. Muchos de los que sufren mordeduras son atacados por perros sin dueño.