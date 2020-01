‘Sologamia’ vivir en armonía casarse consigo misma y ser feliz

La ‘sologamia’ no es otra cosa que casarse con uno mismo. Esta tendencia, que está cobrando cada vez más importancia y que surgió en Estados Unidos y se expandió hacia Latinoamérica, consiste en la opción de casarse con uno mismo como una declaración de independencia emocional. Aunque algunos la califican como un movimiento feminista. Parece que ahora en las sociedades machistas ya no es mal visto que una mujer decida quedarse sola. Lo cierto es que hay mujeres que se sienten satisfechas por haber tomado esta opción de vida.

Cynthia Rivero es una de ellas y cree que es cuestión de vocación y de que a uno le guste esa forma de vida. “Pienso que formar una familia es muy exigente, estresante y de gran responsabilidad. Esos temas me los tomo muy en serio y prefiero ayudar a los padres con asesoramiento y sugerencias para la crianza”, afirma esta sicopedagoga de profesión.

Agrega que el logro de la plenitud, la armonía y la felicidad es un trabajo de toda la vida y no se alcanza por tomar una decisión o vivir una forma de vida particular, pues todas las personas buscan la felicidad, pero en realidad esta se va construyendo con momentos e implica responsabilidad, jugarse por ser uno mismo. “Estos ideales, no sé si se alcanzan acá y mucho menos pienso que en un estado civil. Las crisis, los problemas, en lugar de evitarlos hay que vivirlos, enfrentarlos y aprender de ellos para ir creciendo y avanzando”, sostiene Rivero.



¿Ha sido difícil tomar la decisión si se analiza que vivimos en una sociedad machista? “No he tenido un entorno con estos prejuicios. Por el contrario, valoran mis decisiones y saben que las que tomo, son de manera coherente y porque las considero las mejores entre mis opciones”, respondió la profesional, añadiendo que en sus grupos de amigos, colegas y compañeros de universidad no le preguntan sobre su estado civil. Piensa que ser casado, soltero, viudo, divorciado, son decisiones que no condicionan los vínculos con los demás.

Esta opción de vida le ha permitido a Rivero viajar, trabajar muchas horas, organizar sus horarios según sus necesidades y ser más flexible a la hora de decidir qué hacer, dónde, cómo y con quién, sin tener la presión de la familia. También le ha permitido tomar decisiones y equivocarse sin afectar a terceros. Así también tener su espacio y disfrutar de él y establecer amistades sin estar coartada por algún sentimiento de celos o demanda por parte de una familia que la necesite. No obstante, esta sicopedagoga aclara que no está en contra del matrimonio, por el contrario, lo valora como una opción y vocación de alta responsabilidad con la sociedad. Considera que las personas no debieran tomarse de manera apresurada una decisión de tal envergadura. Casarse implica construir una parte de la sociedad, formar ciudadanos, personas, construir espacios de crecimiento y también de desafíos.

Las dos caras



Para la sicóloga Viviana Olinfa Justiniano, si bien es cierto que el solterío tiene beneficios, como preocuparte más de vos, por tu carrera profesional, disfrutar de tu tiempo libre con total independencia, pasar más tiempo con tus amigos y familiares, pero no es menos cierto que sentimos esa necesidad de tener una pareja a nuestro lado para compartir nuestra vida, de amar y ser amadas, ya sea por la influencia familiar, social y cultural que hemos recibido desde niñas o por nuestra propia naturaleza humana.

En tal sentido, considera que la sologamia es una forma disfrazada de ocultar nuestra realidad, toda vez que después de pasada la ceremonia nupcial, podemos volver a sentirnos iguales, o peor, por lo que el matrimonio no solo implica una fiesta llena de invitados, sino más bien es el compromiso entre dos personas que se aman y deciden empezar una vida en común.

A su turno, la sicóloga Aura Nelly Garzón afirma que muchas mujeres y hombres deciden vivir solos sin sentirse ‘solterones’, sino más bien afortunados por disfrutar de amistades, de viajes y de experiencias de manera autónoma. “Esto supone más bien una fuerte autoestima y respeto por sí mismo. El podernos conocer, aceptar y disfrutar el convivir con nosotros mismos es un aprendizaje también y el que toma esa opción es verdaderamente más sano que el que busca depender emocionalmente del otro”, manifiesta.

Feminismo e independencia



Justiniano no considera que la sologamia sea una posición radical feminista y mucho menos fruto del empoderamiento que ha logrado la mujer o de la independencia económica, sino más bien una decisión personal, que puede obedecer al deseo de tener una independencia emocional, por traumas sicológicos que se hayan vivenciado en relaciones anteriores, como también el miedo a que nos etiqueten de solteronas o a la presión familiar y social, la cual se vive cuando pasamos una cierta edad.

Para Garzón tampoco tiene algo que ver el feminismo con la sologamia. Dice que muchos hombres también lo están disfrutando e incluso en algunos países latinoamericanos ya se visibilizan. Añade que hasta ‘el consumo’ ofrece viajes, restaurantes, deportes y eventos para el disfrute de estas personas que han optado por vivir solas y no en pareja. Sean feministas o no, son opciones de vida, reitera.

Cree que esto es una muestra de empoderamiento de la sociedad que empieza a comprender que se llega más lejos y se alcanzan más objetivos y estados de felicidad tomando decisiones y emancipándose de ideas cavernarias como: “En pareja se pasa mejor”, escogiendo alternativas y disfrutando de sus resultados.

Con respecto a la felicidad, Justiniano considera que esta no está en aspectos externos, sino dentro de uno mismo. “El problema está cuando ponemos todas las expectativas en la pareja, y al no cumplirlas nos sentimos frustradas, nos decepcionamos, buscamos que la otra persona nos haga feliz, siendo que la felicidad está en todas esas pequeñas cosas que nos regala la vida cada día. Entonces considero que el matrimonio o la unión libre puede ser más bien un complemento para alcanzar la plenitud y la armonía”.