En el amboró preocupa el cambio de uso de suelo

Para el director del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) Amboró, Jorge Landívar Cabruja, la construcción de la carretera asfaltada cerca de la reserva no es el problema, y tampoco se opone; el peligro radica en los asentamientos humanos que se producirán, lo que obligará al cambio del Plan de Uso de Suelo (PLUS) departamental. “La reserva del Amboró está a solo 30 km del centro de la ciudad, no veo el motivo por el cual hayan comenzado los urbanizadores a comprar esas tierras, por donde pasará la carretera, para convertirlas en habitables; con ello nos están robando y vendiendo nuestro paisaje natural”, dijo.



Otra preocupación es que la fuente de agua para la ciudad se origina en el parque, donde se generan las nubes que después serán lluvias que cargarán los acuíferos.