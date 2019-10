Estrenan filme sobre el daño ambiental de la minería

Este jueves se presenta, de manera simultánea en 4 ciudades del país, la película-documental antiminera "Hija de la Laguna" que tiene imágenes filmadas en Perú, Bolivia y Holanda.



La cinta peruana, que fue estrenada en julio de 2015, retrata la guerra por el agua que está teniendo lugar entre pequeñas comunidades y grandes empresas mineras.



La historia principal es alrededor de las Lagunas de Conga en el norte de Perú, zona en la que Yanacocha la empresa minera más grande de América Latina pretende extender sus trabajos y secar dos lagunas para extraer el oro que hay debajo. Otro de sus proyectos es usar una tercera laguna como vertedero de los relaves tóxicos.



Esta problemática está relatada en la película a través de Nélida, una joven campesina que se siente hija de las lagunas en cuestión, de las que depende la vida de su pueblo, y la lucha por defenderlas.



La historia tiene paralelos en Bolivia, donde un grupo de mujeres nos cuenta cómo es la vida de un pueblo que se ha quedado sin agua luego de incesante extracción minera.



El documental antiminero fue realizado por el cineasta Ernesto Cabellos Damián y se presentará este jueves 29 de octubre a las 7 de la noche en los siguientes lugares:



Santa Cruz: Café "Los deseos de la virgen" / C. Arenales #284

Sucre: Café-Bar "El Mercado" / C. Olañeta #277

La Paz: Café "Virgen de los deseos" / C. 20 de Octubre #2060

Cochabamba: Auditorio CESU / C. Calama #2350