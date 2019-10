La justicia bloquea otra vez Whatsapp en Brasil

La justicia de de Río de Janeiro, estado que acogerá los Juegos Olímpicos en agosto, ordenó este martes el bloqueo indeterminado de Whatsapp en todo Brasil, con lo que la aplicación de mensajería fue silenciada por tercera vez en ocho meses en el país, por decisión judicial.



La orden del tribunal fue comunicada a todas las operadoras brasileñas de telecomunicaciones durante la mañana y la población no podrá dar uso a la aplicación se encuentra indeterminado, informó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).



La decisión fue dicha por la jueza de fiscalización de la Sala de Ejecuciones Penales de Río de Janeiro, Daniela Barbosa Assunção de Souza, debido a que Facebook, controlador de Whatsapp, se negara a levantar el tema de confidencialidad sobre personas que son investigadas por diferentes crímenes.



La magistrada también determinó la imposición de una multa de 50.000 reales (unos 15.150 dólares) por cada día en que Facebook atrase la entrega de las informaciones solicitadas.



Según la jueza, Facebook se negó a atender una orden judicial tras ser notificado en tres oportunidades para que entregara a la Justicia copia de los mensajes intercambiados por personas que son objeto de una investigación bajo secreto.



La magistrada agregó que Facebook se limitó a informar que no archiva ni copia los mensajes de los usuarios de Whatsapp. Además, alegó que el servicio de intercambio de mensajes amenaza la seguridad debido a que los criminales ya no usan el teléfono para comunicarse sino Whatsapp, con la garantía de que la Justicia no tendrá acceso a sus comunicaciones.



Antiguos bloqueos



En las dos ocasiones anteriores en que fue bloqueado por orden de un juez de primera instancia en Brasil, la aplicación igualmente fue acusada de negarse a obedecer órdenes judiciales para ofrecer informaciones sobre el contenido de conversaciones de sus usuarios.



La aplicación fue bloqueada por primera vez en diciembre del año pasado por orden de un juez penal de la ciudad de Sao Bernardo do Campo y solo volvió a operar 12 horas después por determinación de un tribunal de segunda instancia.



En mayo pasado, el bloqueo fue ordenado por un juez de Lagarto, una ciudad en el interior del estado de Piauí, y la determinación igualmente fue suspendida 24 horas después por un tribunal de apelaciones.



En las dos ocasiones la Anatel consideró las decisiones judiciales exageradas debido a que la sanción de algunas personas afecta a los 100 millones de brasileños que usan el servicio.