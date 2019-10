Privados piden revisar el pago del doble aguinaldo

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó revisar el pago del doble aguinaldo en el país, porque se ven imposibilitados a cumplir con el beneficio que oficializó en la víspera el Gobierno y reconfirmó hoy el ministro de Economía, Luis Arce.



"Como sector empresarial siempre hemos cumplido la normativa vigente, realizando nuestros mayores esfuerzos, pero es deber nuestro también alertar a las autoridades cuando dicha normativa, sin considerar la realidad económica de los actores, pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de las empresas", sostuvo su presidente, Ronald Nostas.



Conoce más: Gobierno oficializa el pago del doble aguinaldo



El pronunciamiento de ese sector agrega que "la decisión de imponer el segundo aguinaldo debe necesariamente revisarse, porque está basada en una metodología que no es equitativa y no refleja de manera adecuada el desempeño y productividad de todos los sectores de la actividad económica".



El representante señaló que "existen importes pérdidas en Beni y Pando o las restricciones para su desarrollo en el caso de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija", en referencia a los efectos climáticos y los conflictos sociales.



Lee también: COB advierte que hará cumplir el doble aguinaldo



Finalmente, los empresarios privados piden al presidente "buscar soluciones integrales que fomenten el crecimiento, competitividad y sostenibilidad de las empresas y las fuentes de trabajo digno de los bolivianos".



Ayer el ministro de Economía, Luis Arce, oficializó el pago del doble aguinaldo señalanque que "el INE ha sacado la cifra que confirma que el crecimiento de junio del año 2014 a junio del 2015 y el crecimiento fue de 5,23 por ciento, superior al 4,5 por ciento".



Puedes ver: Arce ratifica que no hay excepción del aguinaldo



Ratificó también la obligación que tienen los diferentes sectores productivos para cumplir con el beneficio hacia sus trabajadores, porque no se habla de una aplicación diferenciada. La Central Obrera Boliviana (COB) también dijo que hará cumplir la disposición.