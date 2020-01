Los ingenieros celebran su día en plena expansión

Hoy es el Día del Ingeniero Bolivia. En el país existen más de 45.000 ingenieros de diferentes áreas. El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), departamental Santa Cruz, considera que esta región es el mercado laboral más atractivo para los ingenieros, por el crecimiento del sector de la construcción y las industrias.



La Sociedad de Ingenieros aglutina a 11 especialidades: civiles, eléctricos, mecánicos, industriales, ambientales, forestales, de sistemas, comerciales, químicos, petroleros y una asociación de ingenieros hidrosanitarios.



¿Cómo evalúa el crecimiento de las ingenierías en Bolivia?

El crecimiento de las ingenierías es exponencial, va acompañado con el crecimiento de la población, hace dos años teníamos poco más de 6.000 ingenieros (afiliados en Santa Cruz) y en dos años ya somos más de 8.000. En el mercado cruceño deben haber unos 12.000 ingenieros, pero no todos están afiliados a la sociedad, por lo que están incumpliendo con la Ley 1449 que nos obliga a registrarnos en la institución matriz. Por lo tanto, todavía hay una buena cantidad de ingenieros en la informalidad.



¿Por qué en los últimos años las ingenierías se han "puesto de moda"?

Los mercados son muy cambiantes. Las estadísticas demuestran que los ingenieros civiles continuamos a la vanguardia con poco más de 3.000 ingenieros en Santa Cruz, representando como el 40% de todos los afiliados. Luego siguen los ingenieros eléctricos con poco más de 1.000 afiliados y los ingenieros industriales que ya son cerca de 1.000. Son las tres áreas más atractivas del mercado laboral.



Sin embargo, en los últimos tres años hubo un importante crecimiento porcentual de carreras como la Ingeniería Petrolera, que ha tenido uno de los más altos crecimientos. Eran 200 y ahora deben ser como 300 en esta rama, lo cual no ocurrió con otras áreas. Seguramente estudiaron atraídos por la bonanza que existía hace un tiempo en el campo petrolero, ahora con lo del IDH no sé si se mantendrá esa tendencia.



¿Qué tan atractivo es el mercado cruceño para los ingenieros?

El hecho de que ahora se construyan edificios de 20 y hasta 30 pisos, además del crecimiento de la industria en la región, la ha convertido en un gran mercado laboral no solo para los ingenieros civiles, sino también los eléctricos, los industriales, los ingenieros químicos y los ambientales. Estos últimos han crecido bastante y ya son más de 400, por el tema de la fichas ambientales.

,

¿Bolivia ya no necesita ‘importar’ grandes profesionales en ingeniería?

Con toda la seguridad. Si bien la necesidad de conocer nuevas tecnologías, de continuar actualizándose permanecerá siempre, la capacidad del ingeniero boliviano no tiene nada que envidiar a ningún profesional del exterior. Por ejemplo, hace poco hicimos un seminario internacional con expertos de Brasil y ahora dos ingenieros bolivianos, entre ellos Luis Alberto Soliz, han sido invitados a ese país para dar una disertación sobre un software creado por ellos.



Sin embargo, sería tonto negar que los países de primer mundo están muy adelantados en ingeniería y hasta implementan muchas cosas que todavía no las conocemos. Es lamentable que en Bolivia no tengamos laboratorios ni recursos para hacer investigación.



¿Nos faltan más laboratorios?

Sí, lugares donde hacer más investigación. Considerando esa falencia nosotros vamos a entregar este miércoles el premio El Tiluchi de Oro que vamos a entregar a los afiliados a la institución que se dedican a la investigación. Es un campo que no tienen mucha retribución económica, como construir obras, pero que es muy importante en cuanto al aporte al desarrollo.



¿Falta una política de Estado que fomente la investigación en ingeniería?

Actualmente la investigación aplicada a las diferentes ingenierías no deja una retribución económica como en otras partes del mundo. El Gobierno debería tener un cuerpo de ingenieros especialistas, ponerlos a trabajar y pagarles muy bien. En otros países los investigadores y docentes son los mejores pagados. En Bolivia seguramente los tenemos, pero se dedican a otras actividades porque no les alcanza lo que reciben.



¿La investigación no es bien reconocida?

No, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental. Tengo entendido que en otros países ganan unos $us 20.000 al mes, aquí no los gana nadie.



Los actos para hoy



En este Día del Ingeniero Boliviano habrá un acto para entregar distinciones a la trayectoria de 10, 25, 30, 40 y 50 años de ejercicio de la profesión. También se entregará la distinción al mérito que en este caso será a Roly Aguilera Gasser.

,

El secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera Gasser

También se distinguirá a un ingeniero Honoris Causa, título que recae sobre una persona o una institución que está muy ligado a la labor de los ingenieros. En este caso lo recibirá Carmelo Paz, de la CRE, institución que aglutina a más de 200 ingenieros.



El sábado 8 de octubre habrá una fiesta de gala en el hotel Los Tajibos, día en el que se tomará juramento al nuevo directorio.