Bravo asegura que el dron no se firmó en su gestión

Para el jueves, 31 de marzo, ha sido fijada la cita de la ex alcaldesa Desireé Bravo con el Ministerio Público. La mujer que dirigió el ejecutivo municipal cuando Percy Fernández se repostuló a la Alcaldía de Santa Cruz, debe declarar por el polémico caso dron.



Desde el 23 de diciembre de 2014 hasta el 29 de mayo de 2015 Bravo fungió como alcaldesa y fue en ese periodo que la empresa Army Security entregó el centro de monitoreo móvil que la gestión de Percy le había encargado, por contrato directo, a fin de que sea utilizado por la Policía en tareas de seguridad ciudadana.



La ex alcaldesa, en declaraciones a Unitel, sostuvo que cuando ella asumió como el cargo, el 23 de diciembre de 2014 , para entonces “ese proceso ya estaba concluido”. “No conozco el proceso en sí porque no era mi gestión”, se defendió. Sin embargo, ella estuvo presente al momento de la entrega, el 26 de diciembre.



Bravo asegura que ese fue un acto protocolar al que tuvo que asistir como autoridad y que los datos que brindará al Ministerio Público, serán en ese marco. El acto al que se refiere también ha sido cuestionado. El entonces comandante de la Policía, Jhonny Requena, tiene su versión al respecto.



Puedes leer | Requena desmiente a la Alcaldía por el "caso dron" ,

En entrevista con EL DEBER, Requena asegurí que lo que se hizo ese 26 de diciembre, en la comisaría de la ex terminal de buses, fue “una entrega simbólica ” y que un técnico de Army Security le había informado que el dron que estaba allí era para demostración. “Yo no he firmado ningún acta de recepción, no he recibido ningún dron”, dijo el policía.



El escándalo por la compra de estos equipos estalló luego de que la institución verde olivo se negara a recibirlo aduciendo que no cumplía con los requisitos de la solicitud.



Por su lado, Carlos Alberto ‘Chichito’ Padilla, propietario de la empresa Army Security se defiende asegurando que el centro de monitoreo móvil que entregó y cuyo costo fue de 3.700.000 bolivianos, es conforme a las características demandadas por la Alcaldía y que al momento de la recepción esta institución no hizo ninguna observación.



Por el denominado ‘caso dron’ ya han sido aprehendidas tres personas que trabajaban en la Alcaldía en esa época. La audiencia cautelar de E.P., responsable de la comisión que recepcionó el equipo; M.I.B., administrativa y J.H, técnico, será en las próximas horas. Son indagados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.



GALERÍA| Centro de monitoreo se armó hasta con piezas de La Ramada