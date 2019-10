Lo declaran inocente por 'caerse con el pene afuera'

Ehsan Abdulaziz, un millonario saudí acusado de violación, fue declarado inocente por el juzgado de Southwark Crown Court en Inglaterra.



¿El motivo de la sentencia? El acusado argumentó que se cayó accidentalmente sobre su víctima, de 18 años, con su pene fuera de su ropa interior.



Según la joven, el 7 de agosto del año pasado fue a una fiesta junto a sus amigas, donde se encontró con Abdulaziz y aceptaron ir con él a su departamento para continuar la fiesta. Al despertarse, la mañana siguiente, se percató de que el hombre se disponía a violarla.



La afectada se levantó, salió de la habitación en busca de una de sus amigas y llamó a la policía, que acudió rápidamente a la vivienda para arrestar al acusado.



Sin embargo, la versión de Abdulaziz es totalmente diferente: esa mañana fue al lugar donde estaba durmiendo la muchacha para ofrecerle un taxi para que vuelva a su casa y terminó cayéndose sobre la joven. "Soy frágil, me caí. Pero no pasó nada entre nosotros", señaló.



No obstante, cuestionado sobre el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer, que le corresponde, éste respondió que cayó accidentalmente "con el pene asomando fuera de la ropa interior".



Según han afirmado varios medios ingleses como el "Daily Mail" o el "Daily Telegraph", tras escuchar todas las pruebas presentadas por el millonario, el juez Martin Griffiths decidió declararlo inocente.