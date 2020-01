El alumbramiento en manos de parteras amigas

El parto en casa es real en pleno siglo XXI y a pesar de que las mujeres tienen accesos a servicios médicos de calidad, eligen llevar a cabo el parto en su domicilio por preferir la intimidad de una experiencia natural con una persona de su entera confianza y así evitar la práctica centrada en la tecnología.

El 5 de mayo es el Día Internacional de la Partera, por lo tanto el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Confederación Internacional de Matronas (CIM), elogian la importante labor de las parteras en promover la buena salud y asegurar embarazos y partos sin riesgo.

María Elena, Dolores, Karina, Gabriela y Juana Laura, las mujeres de la casa de los Flores todas dieron a luz con la ayuda de una partera. Madres, hijas y nietas no fueron a un centro médico para alumbrar. Ellas viven en la calle 9 del barrio Tropical, antes del 5° anillo. ¿Por qué prefieren a la partera?, la mayor, Dolores, dijo: "Es más íntimo tener el hijo con una amiga y en la casa, ella también es madre y mujer; en el hospital uno se expone a muchos ojos. Algunas que han ido con el médico a tener a su primer muchacho, con el siguiente buscaron a la partera".

Por ello, las parteras aún sientan presencia desde las provincias (con mayor requerimiento) hasta las zonas urbanas. Para Ellas preguntó, caminó y encontró a tres señoras en diferentes puntos geográficos de la ciudad y les transmitimos sus vivencias en este oficio ancestral.

Señora Lourdes



Recibe vida desde muy jovencita

Desde los 16 años, en su natal Roboré, se sumergió en el mundo de la salud materna. Consiguió un ítem como mucama en el centro médico, pero le interesó más el oficio de la matrona y se convirtió en su ayudante.



Luego hizo un curso de enfermera auxiliar y trabajó en la Caja Nacional de Salud. Dejó este hospital para emigrar a España en busca de mejores días. Fueron 11 años los que radicó en Europa. "A los tres meses que llegué a trabajar atendiendo a una abuelita, me dijeron que rinda un examen que avale mis conocimientos. Tengo mi certificado firmado por el rey don Juan Carlos. Con ese título me dieron residencia y permiso para trabajar legalmente. Trabajé en un geriátrico por ocho años".

Al regresar a su tierra, hace cinco años, retomó su antigua ocupación, la de partera. Es muy conocida en su barrio (18 de Noviembre, zona Barrio Oriental). Por las calles, todos la saludan. Y las vecinas comentan que es muy solidaria, atiende al fiado y espera que la paciente tenga dinero para pagarle por sus servicios.



Tiene dos hijas, la mayor es médica y se encuentra haciendo especialidad en ginecología. “Tal vez la inspiré a mi hija”, dice.



Doña Casta

Practica la medicina tradicional

Su progenitora le enseñó el oficio de partera en la población fronteriza de El Carmen Rivero Tórrez, de donde es originaria. Muy joven se trasladó a la capital e ingresó a trabajar como partera al microhospital de la Villa Primero de Mayo (hoy Hospital Hernández Vera). "Fui certificada junto a mi madre como parteras empíricas calificadas".

De allí se retiró y se dedicó a la medicina tradicional. "Ahora sobo a las mujeres en gestación para acomodar al feto cuando están cruzados o sentaditos, eso sí, solo hasta los siete meses y medio, para que el parto no se complique. Santigüo a los niños asustados o enfermitos de pasmo, por eso también me busca la gente", dice.

Doña Casta, a sus 55 años, tiene claro que hoy es otro su camino, por ello asegura que ya no atiende partos, porque hay muchos centros médicos y no quiere tener problemas con algunos casos complicados.

Mama Mary

Atendió más de 5.000 partos

M ary Villarroel Ribera viuda de Caballero tiene 80 años, cinco hijos, 13 nietos, 12 bisnietos y un tataranieto.



Ingresó a trabajar al Hospital de la Mujer Percy Boland (ex Maternidad) el 31 de octubre de 1954 como ropera. "Entré a trabajar como encargada de la ropa de cama y batas. Luego me interesé por las parturientas y desde 1960 me aventuré en esa bella labor. Éramos ocho parteras obstetras que trabajábamos en dos turnos", cuenta con una sonrisa y unos ojitos cansados, pero igual vivaces.

Cruceña de cepa, habla sin pelos en la lengua y dice las cosas por su nombre. “Parir es lo correcto, no es mala palabra”.

Se jubiló hace 26 años, pero todos los días visita su segunda casa. Después de acogerse al retiro siguió velando por la institución que la vio crecer y madurar. Ella asegura que los médicos la llaman mama, porque a muchos les enseñó todo lo que había aprendido con los años de partera. Las enfermeras, licenciadas y profesionales en otras áreas que se desempeñan en el centro médico expresan que ella es una guía y una inspiración.



¿Cuánto costaba un parto en 1960?. La señora Mary afirma: “En ese tiempo el parto costaba Bs 10, luego ya en el 80 llegó a costar Bs 100 y hoy es gratis”.¡Salud en su día, parteras bolivianas y del mundo!