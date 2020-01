Alza de tarifas en puertos chilenos afecta a los importadores de Bolivia

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) realizó una solicitud formal a la empresa portuaria de Arica, para constatar a través de sus autoridades la veracidad del posible incremento de tarifas, para los productos que pasan por dicha terminal.



La respuesta recibida por la Cadex, confirma el incremento en las tarifas, pero el mismo está dirigido para las importaciones que pasan por el Puerto de Arica. El aumento es del 10,72% en promedio, que en términos de valor aproximado para un contenedor de 20 pies es de $us 1,32; es decir de $us 29,92 sube a $us 31,24; mientras que para uno de 40 pies, el incremento es de $us 31,17 a $us 32,54 ($us 1,37).



Desde la Cadex, expresaron que este tipo de noticias generan preocupación en el sector empresarial, que en la actualidad se ve afectado por el incremento en las tasas de las instituciones de control del comercio que impactan en mayor medida.

