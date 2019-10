No habrá pacto fiscal sin los estatutos autonómicos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no habrá pacto fiscal en caso de que no se aprueben los estatutos departamentales e indígenas y las cartas orgánicas municipales, que serán consideradas por la población el domingo durante el referéndum autonómico.



"Afecta el pacto fiscal y afecta a un funcionamiento de la autonomía (...) Si no tienen estatuto, es como si un Estado no tuviera Constitución, el funcionamiento de la autonomía va a seguir desordenado, no va haber pacto fiscal, obviamente", aseveró la autoridad.



Conoce más: Alcaldes dicen que urge discutir el pacto fiscal



El pacto fiscal es, según Romero, una contabilización de responsabilidades y una asignación de recursos en función a eso. "Si no está clarificado el tema competencial, cómo se podría discutir el pacto fiscal, si no hay estatuto que clarifique las competencias de las Gobernaciones", dijo.



El ministro manifestó que el Gobierno central "estaría muy feliz" si no se aprueban los estatutos, porque se seguirían regulando las competencias mediante normas nacionales y descartó por completo que, si se impone el "no", se vaya a afectar a las autoridades nacionales.



Lee también: Costas relanza búsqueda del pacto fiscal en Bolivia



Antes de las elecciones subnacionales se realizó una reunión sobre el pacto fiscal, pero después de los comicios no existió una cita con las nuevas autoridades. Se considera necesario debatir la redistribución de recursos ante la crisis económica mundial.



El domingo ciertas poblaciones determinarán si aceptan o no los estatutos autonómicos departamentales de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí; los estatutos autonómicos indígena originario campesinos de Charagua y Totora Marka; y las cartas orgánicas municipales de Huanuni, Tacopaya y Cocapata.



Puedes ver: Prevén menor asistencia a urnas en el referéndum



Romero informó además que se desplegarán cerca de 17.000 efectivos policiales en las regiones donde existirá la consulta ciudadana, debido a que se teme que existan grupos de choque que busquen obstaculizar el proceso. La Paz y Potosí son las regiones más conflictivas.