Zapata será la única en permanecer en prisión

Gabriela Zapata Montaño será la única de los seis condenados en el caso de enriquecimiento ilícito que permanecerá recluida en el penal de Miraflores, en La Paz. Otros cuatro acusados tramitan la apelación a sus penas, mientras que el abogado Wálter Zuleta descartó regresar al país. La defensa de la expareja del presidente Evo Morales alista tres recursos para salir libre.



Cristina Choque, exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales, chofer de esa unidad; Ricardo Alegría, supuesto socio de Zapata; Marvín Ramírez, también fungió como socio de la principal acusada, tramitan recursos para quedar en libertad, a pesar de la sentencia que recibieron por el caso Zapata.



La abogada Martha Requena, defensora de Choque, anunció que se agotarán instancias para que su clienta reciba libertad irrestricta, ya que por ahora tiene detención domiciliaria. “Haremos que se revoque esa sentencia; buscaremos que se considere el año y dos meses que mi cliente estuvo en el Centro de Orientación Femenina”, remarcó la jurista.



Choque fue sentenciada el lunes a cuatro años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos. Los acusados tienen dos recursos para obtener libertad, a pesar de la condena. La primera es la apelación restringida, que debe ser presentada ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La segunda apunta al Tribunal Supremo de Justicia y es el recurso de casación.

Las condenas

Gabriela Zapata fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso indebido de bienes y servicios públicos.



Mientras que Alegría y Ramírez tienen condena de dos años de cárcel y Morales, tres años de prisión. Además, Zuleta, que ahora busca refugio en Perú, tiene sentencia de tres años de privación de libertad.

El abogado de Zapata, Jorge Tamayo, anunció acciones para apelar el dictamen y un juicio al juez que dictó la sentencia por negarle a su clienta el derecho debido a la defensa.



“Activaremos los medios de defensa para hacer valer, primero, la apelación; posteriormente, y si es necesario, la casación y si mi cliente acepta, vamos a acudir a las medidas disciplinarias y de corrección sancionatorias que dispone el Consejo de la Magistratura por violentar derechos y garantías constitucionales”, destacó el abogado Tamayo.



Al respecto, el abogado Ernesto Jáuregui, patrocinante de Ricardo Alegría, señaló que tiene 15 días para apelar el fallo del juzgado anticorrupción; sin embargo, adelantó que se presentará la apelación restringida para que su cliente salga libre.



Alegría fue acusado de tráfico de influencias por haber sido parte del proceso de favorecimiento a la empresa China CAMC, compañía asiática que firmó millonarios contratos con el Estado y de la cual Zapata era gerenta comercial.



Mientras que a Ramírez se lo acusa de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias, estos dos últimos en calidad de cómplice.

En contacto con EL DEBER, desde Lima, el abogado Zuleta descartó su retorno a La Paz para presentar el recurso de apelación y afirmó que el fallo tuvo un tinte político.



“Se predeterminó que iban a tener culpables en este caso, eso se lo dispuso y no hubo valoraciones en qué grado participa uno. En mi caso me sorprende que me hayan enjuiciado en ausencia”, dijo Zuleta.